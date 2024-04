Tree-kking: viaggiare per piantare alberi. La storia e i progetti di Our Discovery Travel

Esiste un viaggio che va al di là delle semplici cartoline turistiche, intrapreso non solo per esplorare terre sconosciute ma per condividere storie, ispirare cambiamenti e fare la differenza. È la missione di Our Discovery Travel, associazione che non si limita a solcare sentieri inesplorati ma si immerge nelle sfide e nelle comunità incontrate lungo il cammino. La sua passione per il viaggio si traduce in azioni concrete: dalla riforestazione alla tutela degli ecosistemi, fino al sostegno delle comunità più vulnerabili. Ogni passo è un’opportunità per lasciare un’impronta positiva nel mondo.

“Amiamo la natura, il trekking, i cammini e i viaggi che ci portano a conoscere nuovi mondi e nuove culture. Raccontiamo le storie delle persone e dei posti incredibili che visitiamo in giro nel mondo. Portiamo avanti progetti di riforestazione e di sostenibilità ambientale. Visitiamo sia mete conosciute e turistiche sia posti molto lontani dalle normali rotte turistiche. Crediamo fortemente che sia possibile un miglioramento continuo come persone e come cittadini del nostro Pianeta. Per questo portiamo avanti progetti che possano realmente fare qualcosa di bello”.

Nel 2022, con il Progetto Tree-kking, hanno raccolto 7.000 euro camminando 1.200 chilometri e piantato oltre 300 alberi nella devastata Val di Fiemme. Nel 2023, hanno attraversato Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam, denunciando lo sfruttamento del secondo polmone verde del mondo. Il loro nuovo progetto, Buscando Nuna, tramite una raccolta fondi su Produzioni dal basso, li porterà in Sud America, tra Bolivia e Perù. Nuna in quechua significa “spirito” o “anima”, mentre buscar significa “cercare”. Un viaggio alla scoperta dell’essenza dei luoghi visitati, immergendosi nelle vite e nelle comunità incontrate. Nuna sarà la loro guida, stampata sulle magliette, ricordando loro costantemente ciò che cercano.

Attraverseranno Bolivia e Perù, dalla maestosità del Salar de Uyuni e di Machu Picchu alle remote regioni, interagendo con le popolazioni locali per comprendere appieno le loro vite. Il loro obiettivo non si limita all’esplorazione di confini geografici ma punta a innovare il modo di viaggiare, promuovendo un turismo sostenibile che rispetti le comunità ospitanti.

Gli scopi del viaggio includono la scoperta di meraviglie naturali come il lago Titicaca e Machu Picchu, oltre a sollevare problematiche cruciali, come lo sfruttamento del mercato globale sulla popolazione locale e la lotta contro la povertà. Collaboreranno con alcuni partner locali e internazionali, come Aspem, Sanapi, Arbio, Manthoc, WeAreSte, Amazon Shelter Perù e Red De Arboles impegnati in progetti di sostenibilità e sviluppo in quei luoghi.

Aspem opera sia in Bolivia che in Perù e si occupa della creazione di bacini idrici per l’acqua piovana per garantire l’accesso all’acqua potabile, all’educazione sulla prevenzione degli incendi e alla sensibilizzazione ambientale. Passando al Perù, Sanapi è un’organizzazione che si impegna a creare un’economia sostenibile in una regione particolarmente bisognosa, attraverso progetti come l’apicoltura e la produzione di miele. Arbio è un’altra organizzazione peruviana che si dedica alla salvaguardia di una risorsa preziosa: gli Shihuahuaco, alberi millenari che rappresentano un vero patrimonio naturale. Il loro impegno nella protezione di questa specie è fondamentale per preservare la biodiversità della regione. Manthoc si occupa invece di fornire supporto ai ragazzi e ai minori, un compito importante per garantire loro un futuro migliore e più sicuro.

WeAreSte è un’altra iniziativa boliviana che si occupa nella tutela e nella protezione dei bambini vittime di abusi o abbandoni. Amazon Shelter Perù è un’altra organizzazione cruciale, dedicata alla tutela degli animali nella foresta amazzonica peruviana. Il loro lavoro è essenziale per proteggere le specie minacciate dalla deforestazione e dal bracconaggio, contribuendo così alla conservazione di uno degli ecosistemi più preziosi del pianeta. Infine, la Red De Arboles si impegna nella riforestazione sia in Perù che in Colombia, un’azione concreta per contrastare la deforestazione e promuovere la rigenerazione delle foreste.

Il loro viaggio sarà un’avventura impegnativa, attraversando più di 45 siti di interesse, incontrando numerose comunità e affrontando varie condizioni climatiche. Con il loro impegno volontario ed economico, vogliono rendere il loro progetto concreto e significativo, sostenendo le comunità locali e apprendendo dalle loro tradizioni e culture.

