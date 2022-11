Sbarco contro i diritti: Mediterraneo, soccorsi e decreti

Che cosa sta succedendo al porto di Catania e nel Mediterraneo e perché i decreti del Governo Meloni che dispongono una “distinzione” dei naufraghi sono illegittimi. Iniziativa online d’informazione e approfondimento sui canali di Altreconomia e RiVolti ai Balcani: per fare chiarezza sulla nuova frontiera della guerra ai soccorsi ed evitare che assurdità istituzionali, a furia di ripeterle, diventino “verità”.

Intervengono soccorritori, giuristi, accademici. Tra questi Francesca De Vittor, Luca Masera (ResQ), Fulvio Vassallo Paleologo, Riccardo Gatti (MSF), Luca Faenzi (Sea-Watch), Dario Belluccio (Asgi), rappresentanti di SOS Méditerranée e altri in via di conferma.

