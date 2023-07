SACE continua a investire denaro pubblico nei combustibili fossili: il caso Petroperù

Ancora denaro pubblico per i combustibili fossili. È quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane se l’assicuratore di Stato SACE dovesse garantire un finanziamento di 500 milioni di dollari a una delle società più controverse dell’America Latina, Petroperù, di proprietà dello Stato peruviano.

L’assicuratore pubblico italiano metterebbe infatti sul piatto l’ingente somma di denaro al fine di realizzare il progetto di ammodernamento della raffineria di Talara, nel Nord del Paese. Petroperù -a cui hanno fatto eco SACE e il governo durante un’interpellanza parlamentare sul tema presentata venerdì 7 luglio- definisce del resto Talara un’opera green, sebbene in pochi credano a questa dichiarazione. Non fosse altro perché se l’obbiettivo, a pieno regime, è quello di lavorare ben 95mila barili di petrolio al giorno, risulta difficile credere negli intenti “virtuosi” della società estrattiva. Anche in considerazione del fatto che, per il momento, la produzione giornaliera del Perù si attesta ad appena 40mila barili.

Le organizzazioni locali si stanno mobilitando e denunciano come la raffineria, anche “ammodernata”, avrà pesanti impatti in termini di inquinamento, emissioni e violazione dei diritti delle comunità indigene. Soprattutto perché, come accennato, l’impianto servirà per processare il petrolio proveniente da quattro blocchi nell’Oceano Pacifico e in piena Amazzonia. Petroperù ha infatti ripreso le attività di estrazione, dopo essersi dedicata negli ultimi anni principalmente alla raffinazione e al trasporto del greggio tramite infrastrutture proprie.

Di recente hanno fatto sentire la loro voce l’organizzazione internazionale Amazon watch -supportata da ReCommon- e le comunità locali e indigene Peruvian federation of the Achuar nationality (Fenap), Autonomous territorial government of the Wampis nation (Gtanw) e l’Organizzazione dei pescatori di Cabo Blanco, le quali hanno preso carta e penna chiedendo proprio a SACE che il supporto finanziario non sia concesso in alcun modo perché avrebbe pesanti impatti sui territori abitati per l’appunto dalle comunità già menzionate. In un precedente scambio epistolare con Amazon watch, la banca francese Bnp Paribas, altro possibile soggetto interessato a finanziare Talara, ha di fatto confermato i timori di natura socio-ambientale legati ai lavori di ammodernamento dell’impianto.

Dei quattro blocchi da cui dovrebbe provenire il greggio per la raffineria, solo quello offshore è operativo, con una produzione però marginale, tanto che si attesta solo su 480 barili al giorno. Per quelli su terra ferma lo stop è legato alle proteste delle comunità locali nei pressi del confine con l’Ecuador, che si oppongono all’ennesimo scempio dei loro territori in nome della folle corsa all’oro nero. Tuttavia Petroperù intende sviluppare altri sei blocchi a largo della costa, così da incrementare la produzione fino ai 95mila barili giornalieri citati e giustificare un progetto, quello della raffineria di Talara, che ha il costo esorbitante di 5,3 miliardi di dollari. Un’altra problematica di non poco conto è il rischio che una spesa così consistente possa incrinare la situazione debitoria di Lima, già a dir poco complessa.

Petroperù ha fin troppi precedenti di pesanti violazioni dei diritti delle popolazioni indigene, che spesso hanno inscenato proteste per provare a porre un freno alle attività della multinazionale, non ultimo il blocco dei giacimenti che dovrebbero garantire parte del petrolio da processare nella raffineria di Talara.

Le operazioni di Petroperù, inoltre, sono state spesso segnate da gravi episodi di presunta corruzione, oltre ad avere un bilancio perennemente “in affanno” e a essere ancora coinvolta in ben otto casi legali di varia natura. La società statale ha appena cambiato cinque presidenti nel corso di un anno, a testimonianza che è contraddistinta da una fortissima instabilità, un motivo in più perché SACE eviti il coinvolgimento nell’ennesimo progetto ad altissimo rischio socio-ambientale che peserebbe sulle tasche della cittadinanza italiana, nonché in netta contraddizione con gli impegni presi dall’Italia per la lotta alla crisi climatica.

Non che SACE sia nuova a “corposi aiuti” all’industria fossile: tra il 2016 e il 2022 ha concesso la ragguardevole cifra di 15,1 miliardi di euro di garanzie a progetti di petrolio e gas. Come se non bastasse, ha anche di fatto tradito gli impegni presi alla Cop26 di Glasgow. A novembre 2021, in occasione della Conferenza sul clima, 34 Paesi e cinque istituzioni finanziarie pubbliche avevano firmato un impegno congiunto, la cosiddetta Dichiarazione di Glasgow, per porre fine a nuovi finanziamenti pubblici internazionali ai combustibili fossili entro il 31 dicembre 2022. L’Italia, che condivideva con il Regno Unito la presidenza di quella Cop, sottoscrisse solo all’ultimo minuto quell’accordo. Ma il ritardo non si è limitato ai giorni del summit, ha riguardato anche l’implementazione della politica da parte della stessa SACE.

Tuttavia, quanto disposto da SACE non va esattamente nella direzione giusta in merito alla lotta alla crisi climatica. Innanzitutto perché l’assicuratore pubblico italiano definisce il gas un combustibile di transizione, strategico per la sicurezza energetica italiana. In seconda battuta, in nome di una non meglio precisata “sicurezza energetica” italiana, ogni data menzionata nella policy di SACE per chiudere con le fossili potrebbe essere posticipata all’infinito. Ma nella logica della sicurezza energetica nazionale sembrerebbe rientrare anche un progetto per la raffinazione del petrolio come quello di Talara. Per di più, sempre secondo il portavoce del governo intervenuto alla Camera, un progetto allineato agli impegni sul clima di SACE. Facile quando gli impegni di fatto non esistono. Viene allora da chiedersi come possa garantire la sicurezza energetica italiana una raffineria in Perù, gestita da un’azienda in crisi e responsabile di importanti impatti ambientali e sociali. Sembra uno scherzo, purtroppo non lo è.

Luca Manes, ReCommon

