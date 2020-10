Anche se non ne possiamo fare a meno, non salveremo il mondo facendo la “differenziata”. Un libro che racconta lo stato dell’arte dei rifiuti a livello globale, invita a cambiare modello e a sposare in prima persona la filosofia “zero waste” To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta + digitale, Biennale carta + digitale, Trimestrale carta +...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami