“Riconvertiamo Seafuture”, chi dice no al salone dell’usato militare a La Spezia

Sabato 3 giugno associazioni e cittadini di La Spezia sono scesi in piazza per dire no alla mostra militare-navale “Seafuture”, organizzata all’Arsenale dal 5 all’8 giugno da Italian Blue Growth Srl in collaborazione con la Marina Militare. Dietro alla patina “sostenibile” -è la denuncia- c’è una “piattaforma di affari” per il comparto militare