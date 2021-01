In Italia continuano a diminuire le nascite. Secondo l’Istat nel 2019 ci sono stati 420.084 nuovi nati, quasi 20mila in meno rispetto al 2018 e oltre 156mila in meno rispetto al 2008. Sono diminuite soprattutto le nascite da genitori entrambi italiani: 327.724 nel 2019, oltre 152mila in meno rispetto al 2008. A partire dal Duemila -spiega l’Istat- l’apporto dell’immigrazione ha contenuto gli effetti del calo delle nascite. To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con...

