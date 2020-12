Nel 2019 secondo Eurostat le rimesse dei lavoratori residenti nell’Unione europea verso Paesi extra-Ue sono state pari a 33,2 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 30,8 miliardi di euro del 2018. Nello stesso periodo i trasferimenti verso gli Stati dell’Ue sono stati pari a 13 miliardi di euro. Le rimesse sono state principalmente inviate da persone migranti verso i loro Paesi di origine To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non...

