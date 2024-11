Monitor, osservatorio sul mondo (novembre 2024)

Un “filo rosso” lega le cose che succedono in Paesi diversi di ogni continente. Questa rubrica -a cura della redazione di Altreconomia- non vuole offrire al lettore notizie, ma la capacità di leggere i fatti in una cornice più ampia. Per comprendere le dinamiche economiche, sociali e politiche di quelli che comunemente vanno sotto la voce “Esteri”

Lo sciopero dei lavoratori di Boeing

Stati Uniti

ll 13 settembre, 33mila lavoratori di Boeing, il noto produttore di aerei, si sono fermati dando inizio al più grande sciopero in atto nel Paese. Le trattative portate avanti dall’International association of machinists and aerospace workers (Iam), il sindacato degli operai, sono state difficili e sono culminate, a inizio ottobre, nell’annuncio di voler tagliare il 10% dei posti di lavoro pari ad almeno 17mila dipendenti. Come riportato dallo stesso Iam sul social X, il 19 ottobre, il comitato negoziatore ha dichiarato di aver raggiunto un ac