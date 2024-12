Monitor, osservatorio sul mondo (dicembre 2024)

Un “filo rosso” lega le cose che succedono in Paesi diversi di ogni continente. Questa rubrica -a cura della redazione di Altreconomia- non vuole offrire al lettore notizie, ma la capacità di leggere i fatti in una cornice più ampia. Per comprendere le dinamiche economiche, sociali e politiche di quelli che comunemente vanno sotto la voce “Esteri”

Le due facce del Canada sulla decarbonizzazione

Nord America

Nel 2023 le emissioni di gas serra prodotte dai combustibili fossili esportati dal Canada hanno superato il miliardo di tonnellate, un valore di gran lunga maggiore rispetto alle emissioni totali del Paese. Lo rivelano i dati ottenuti dalla Ong canadese Ecojustice che fotografano un importante divario tra l’azione climatica nazionale e quella internazionale. Dal 2012 le emissioni nazionali sono diminuite di circa il 6%, passando da 744 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 a 702 Mt lo scorso anno. Ma nello stesso periodo, le emissioni