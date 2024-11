Le mani unite delle sarte di La Perla ricamano un modello alternativo

È uno spazio piccolo, ma c’è tutto quello che serve: quattro macchine da cucire, fili, forbici e persino una pressa. Ci sono i pasticcini, le tisane, il chiacchiericcio di sottofondo di donne indaffarate, e i pizzi. Azzurri, verdi, viola, arancioni. Non pizzi qualunque, ma quelli che impreziosivano lingerie di alta gamma. Il fornitore è lo stesso stocchista che ha comprato gli scarti de La Perla, brand storico di corsetteria, nato nel 1954 a Bologna, nella cucina di una sarta.

Chiamata “forbici d’oro” per il talento con cui tagliava tessuti e sete leggerissime, Ada Masotti iniziò con poco ma riuscì a trasformare il “mestiere di creare bellezza” in un’azienda florida e conosciuta in tutto il mondo che quest’anno avrebbe dovuto festeggiare settant’anni. Anche le mani sono le stesse. Mani esperte, anzi iper-specializzate delle lavoratrici de La Perla che dal primo febbraio 2024 (fino al 31 gennaio 2025) sono in cassa integrazione. Da questi pizzi ritagliano sagome di bamboline che si t