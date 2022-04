Nel corso del 2021 sono state 535mila le domande d’asilo presentate nei 27 Paesi dell’Unione europea. Il 18% dei richiedenti asilo sono siriani, seguiti da afghani (il 16% del totale) e da iracheni (il 5%). Il 25% invece proviene da Paesi dell’Africa sub-sahariana. Più di un quarto delle richieste di protezione internazionale è stato presentato in Germania, seguono Francia (19%), Spagna (12%) e Italia (8%) To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami