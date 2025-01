Il sistema energetico alla svolta della flessibilità

Nel 2023 sono partite le prime sperimentazioni di flessibilità energetica con i progetti RomeFlex a Roma, MindFlex a Milano e Edge in alcune province italiane. Si tratta di progetti pilota su piccola scala, per provare i meccanismi di funzionamento che saranno alla base dell’evoluzione futura del sistema energetico.

Ma che cos’è la flessibilità elettrica domestica? Può essere definita come la capacità di una casa di adattare il proprio consumo di energia in risposta a segnali esterni, come il prezzo dell’elettricità, la disponibilità di energia rinnovabile o le esigenze della rete elettrica. Si tratta di un insieme di strategie, tecnologie e comportamenti che permettono a una abitazione di ottimizzare il proprio consumo in tempo reale, contribuendo così alla stabilità e all’efficienza complessiva del sistema energetico.

Quest’ultimo si è basato per tradizione su un modello molto rigido: la domanda di energia era fissa, prevedibile e l’offerta, prevalentemente da fonti fossili, av