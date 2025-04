La riforma fiscale di Trump minaccia la tenuta del bilancio statunitense

Nonostante nel 2024 Tesla abbia incassato ben 2,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, non ha versato alcuna imposta sul reddito. E non è una novità. L’azienda di Elon Musk, che ha un valore stimato di circa mille miliardi di dollari, ha pagato infatti negli ultimi tre anni un’aliquota media dello 0,4% sul reddito.

Secondo Matthew Gardner, ricercatore senior dell’Institute on taxation and economic policy (Itep), think tank che analizza le politiche fiscali del Paese e il loro impatto sulle fasce a medio e basso reddito, altre grandi aziende statunitensi potrebbero beneficiare del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca tramite sostanziose esenzioni sulle imposte. Una strategia che, spiega Gardner, potrebbe minare il bilancio dello Stato.

Gardner, come ha fatto Tesla a pagare così poche tasse?

MG Per prima cosa occorre chiarire che tutto ciò che Tesla sta facendo per evitare l’imposta federale sul reddito sembra essere legale. Sappiamo però c