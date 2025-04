L’ipocrisia europea su terre rare e materie prime critiche. Tra colonialismo e scarsa trasparenza

L’approvvigionamento europeo delle materie prime critiche ha un gigantesco problema di “processo” e mina i diritti umani, come dimostra il modus operandi del Comitato per le materie prime critiche in seno alla Commissione. Dal Ruanda alla Turchia, fino a Portogallo, Serbia e Svezia. La denuncia delle organizzazioni della società civile. L’editoriale del direttore, Duccio Facchini