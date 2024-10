Il “Piano dei generali” e i bambini che muoiono di fame: che cosa sta accadendo nel Nord di Gaza

Gli Stati Uniti hanno dato a Israele un mese di tempo per migliorare le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza e hanno minacciato di bloccare l’invio di armi in caso di mancato rispetto. Questo ultimatum è arrivato settimane dopo quella che, con ogni probabilità, è un’attuazione almeno parziale del “Piano dei generali” nel Nord della Striscia. I comandanti dicono apertamente che il “Piano Eiland è promosso dall’Idf”, ha dichiarato un riservista ad Haaretz.

I responsabili del piano propongono di usare “gli aiuti umanitari come leva strategica per restituire gli ostaggi e sconfiggere Hamas”. In parole povere, questo significa affamare mostruosamente centinaia di migliaia di persone, con l’obiettivo di danneggiare anche coloro che sono affiliati ad Hamas.

In teoria, questo dovrebbe causare disperazione e portare i gazawi a ribellarsi contro Hamas. Ci si aspetta che civili gravemente malnutriti e disarmati riescano in qualche modo a fare ciò che un esercito moderno completamente equipaggiato non è riuscito a fare. Si potrebbe anche considerare un’altra variante contorta dell’uso dei civili come scudi umani.

In pratica, Israele ci ha già provato. I gazawi sono stati sfollati più volte di quante se ne possano contare, e anche privarli di cibo, acqua e forniture mediche non è una novità. Non è un bug, è una caratteristica, eppure non ha portato alla mitica “vittoria totale” o a un accordo sugli ostaggi.

Questi metodi sono moralmente depravati, ma sono anche illogici e poco pragmatici, anche se vengono dati in pasto al pubblico israeliano come tali. Come il posizionamento di Hamas come unico responsabile della mancanza di un accordo con gli ostaggi e del cessate il fuoco, mentre il nostro governo distoglie ogni responsabilità per quel mancato raggiungimento di un accordo.

Il corpo dell’ostaggio israeliano Eden Yerushalmi è stato ritrovato che pesava 36 chilogrammi. I bambini di Gaza muoiono di fame. Questi sono i risultati di una strategia volta non solo a spingere la popolazione a sollevarsi contro Hamas, ma anche a costringerla a spostarsi a Sud del corridoio di Netzarim e a lasciare il Nord.

Negli ultimi giorni migliaia di persone sono state costrette a lasciare il Nord per paura della fame o dei bombardamenti, ma è anche chiaro che molti non fuggiranno a Sud. Alcuni sono anziani o persone con disabilità e semplicemente non possono. Molti hanno giustamente paura di essere feriti durante il pericoloso viaggio attraverso una zona di guerra, e tutti hanno visto come le aree designate come zone sicure dall’Idf siano state ripetutamente bombardate dall’Idf stesso.

Le precedenti invasioni di terra a Gaza e gli eventi di quest’ultimo anno hanno dimostrato che l’Idf ignora consapevolmente il fatto che molti civili invitati ad andarsene rimarranno, e converte queste aree in quelle che diventano essenzialmente “zone di morte”, dove coloro che rimangono sono riclassificati come “coinvolti”. Sappiamo tutti che cosa significa.

Per normalizzare questo “Piano” ne è stato presentato come artefice il generale in pensione Giora Eiland. In realtà, il piano è stato elaborato da una coalizione di gruppi di estrema destra favorevoli all’occupazione, uno dei quali, “Tzav 9”, ha orchestrato gli sforzi per bloccare l’ingresso dei convogli di aiuti a Gaza mesi fa, e da allora è stato sanzionato dagli Stati Uniti.

Non sorprende che i veri promotori e i principali sostenitori del piano, appartenenti all’intera coalizione di governo, si siano regolarmente opposti a ogni cessate il fuoco e a ogni accordo sugli ostaggi.

A ottobre, mentre migliaia di persone fuggivano dal Nord di Gaza sotto la minaccia della fame e dei bombardamenti, il partito Likud di Benjamin Netanyahu ha tenuto una “conferenza sul reinsediamento a Gaza” nelle vicinanze, con vista sulle case carbonizzate del Kibbutz Be’eri nell’area di Gaza. Erano presenti anche i leader dei coloni, compresi i ministri Smotrich e Ben-Gvir.

L’area della conferenza è stata designata come “zona militare limitata” e ai manifestanti contrari, molti dei quali sono i residenti di Be’eri ancora sfollati e i familiari degli ostaggi, è stato impedito di entrare. Vogliono un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi, per questo sono stati messi da parte.

A settembre Netanyahu ha detto che stava prendendo in considerazione il “Piano dei generali”. Una settimana fa ha detto la stessa cosa. Tra queste due dichiarazioni, ci sono state diverse settimane in cui non è entrato cibo nel Nord di Gaza, insieme a bombardamenti di massa. Ora, il suo partito ospita una conferenza per dire ad alta voce ciò che non vuole.

Così, mentre il “Piano dei generali” viene presentato come uno strumento per fare pressione su Hamas per ottenere un accordo sugli ostaggi, la conferenza chiarisce ancora una volta il suo vero obiettivo e quello del nostro governo: l’occupazione totale e a lungo termine, compreso il ripristino degli insediamenti israeliani. Una Striscia di Gaza settentrionale “libera” permetterebbe esattamente questo.

Breaking the Silence è un’organizzazione di soldati veterani che hanno prestato servizio nell’esercito israeliano dall’inizio della Seconda Intifada e che hanno deciso di raccontare all’opinione pubblica la realtà della vita quotidiana nei Territori palestinesi occupati. Il loro lavoro mira a porre fine all’occupazione. Per supportare le loro iniziative si può andare qui.



