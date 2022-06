A giugno si celebrano la giornata mondiale dell’ambiente, quella contro il lavoro minorile e quella per i rifugiati. La nuova normativa punta a rendere le imprese responsabili per le violazioni dei diritti ma occorre agire perché sia realmente efficace. La rubrica di Equo Garantito To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta + digitale, Biennale carta + digitale,...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami