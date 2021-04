In Italia sono più di 36.600 i beni immobili confiscati alle mafie dal 1982 ad oggi: solo il 48% è stato destinato dall’Agenzia nazionale per finalità istituzionali e sociali. È quanto emerge dal rapporto “RimanDATI” a cura dell’associazione Libera, pubblicato nel marzo 2021. Su 1.076 Comuni monitorati, solo 406 hanno pubblicato l’elenco specifico dei beni, spesso in modo parziale e non rispondente alle normative To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami