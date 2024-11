Una luce inclusiva prova a splendere ancora ad Amman

È un normale lunedì pomeriggio di traffico caotico e polveroso ad Amman. Ma nel quartiere di Al Rabiya nei pressi del parco “Princess Iman”, la musica pop, risate e voci di adulti e bambini suggeriscono i suoni di una festa all’aperto. Una volta arrivati, ad accogliere ci sono cespugli curati e fiori che circondano una casupola fatta interamente di materiali riciclati, insieme a profumi di zenzero fresco e arancia, sentori di tè al cardamomo e colori di vernice naturale. Al centro di un campo da calcio, persone di età e abilità diverse completano la splendida atmosfera di gioia e condivisione.

Benvenuti a Nour al Barakah -dall’arabo, “luce di benedizione”- un’organizzazione in grado di trasformare ordinarie sessioni di yoga in eventi di festa. Fondata da un gruppo di genitori nel 2009, la Nour al Barakah society (Nab) è stata creata per aiutare i giovani adulti con disabilità intellettive a migliorare le proprie competenze e benessere attraverso attività di gruppo. “Il nostro obiett