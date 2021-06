Lavora con Altreconomia. Posizione aperta nell’area promozione

Altreconomia sta cercando un responsabile della promozione e dell’area commerciale per i suoi uffici di Milano (via Adriatico 2) per un impegno complessivo di 30 ore settimanali. Cerchiamo una figura che abbia maturato una buona esperienza in questi settori e che sia in grado di svolgere in autonomia le mansioni essenziali in materia di:

rapporti commerciali con reti di clientela già esistenti e consolidate, librerie, punti di vendita diretta e intermediari/distributori;

ricerca di nuove reti e relazioni commerciali;

programmazione delle “campagne” e delle azioni necessarie per la promozione della rivista e degli abbonamenti, la promozione dei libri, la ricerca di clienti per il settore dei servizi editoriali;

gestione ordinaria degli strumenti di comunicazione già esistenti per la parte commerciale e della raccolta pubblicitaria secondo i criteri editoriali propri di Altreconomia.

È richiesta la conoscenza dell’utilizzo di strumenti utili allo svolgimento delle mansioni lavorative sopra indicate quali, ad esempio, MailUp, WordPress, piattaforme per eventi da remoto (Zoom, Meet, Streamyard, etc.) e social network.

Per candidarsi alla posizione chiediamo di inviare una email a redazione@altreconomia.it allegando il proprio curriculum e una lettera di accompagnamento con motivazione. Nell’oggetto indicare: “Promozione_Altreconomia”.

La vacancy resterà aperta fino al 30 giugno 2021. L’obiettivo è un inserimento immediato.