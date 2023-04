Il volo di Leonardo sulle macerie

“Il 2022 è stato un anno importante per Leonardo”, ha scritto agli azionisti della multinazionale l’amministratore delegato, Alessandro Profumo, presentando a marzo gli ultimi dati di bilancio. Ricavi per oltre 14,7 miliardi di euro, un terzo dei quali dal settore degli elicotteri. Il comparto “Difesa” surclassa quello “Civile” mentre le commesse governative superano l’85% delle fonti di ricavo. A proposito di “mercato”. To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami