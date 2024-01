Il nuovo bando Servizio civile universale. C’è anche Altreconomia

Il nuovo bando Servizio civile 2024 è online! Candidati entro il 15 febbraio alle ore 14

I giovani dai 18 fino ai 28 anni che desiderano un’economia più equa e sostenibile, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, possono prendere parte al Servizio civile universale. Un’esperienza della durata di 12 mesi che offre ai ragazzi corsi di formazione, occasioni di crescita personale e professionale e l’opportunità di sperimentare forme di lavoro innovativo in una impresa sociale presso un’organizzazione del commercio equo e solidale con un rimborso spese di 507,30 euro mensili. L’ente capofila è La Bottega Solidale. Altreconomia quest’anno è tra i partner del progetto e fa parte della rete dov’è possibile mettersi in gioco. Il servizio civile è l’occasione per dare un sostegno alla comunità, un apporto positivo alla società e fare una prima esperienza nel mondo del lavoro, ma non solo. Si tratta di un periodo formativo intenso e prezioso, che permette ai giovani di approfondire i temi del commercio equo e di essere ambasciatori consapevoli di un altro modo di fare economia. Grazie ad una formazione approfondita i ragazzi e le ragazze apprenderanno i principi e le buone pratiche per essere non solo divulgatori dei principi del commercio equo ma anche cittadini e consumatori consapevoli.

I progetti del mondo del commercio equo e il coinvolgimento di Altreconomia

Durante questa esperienza ti saranno proposti corsi di formazione, occasioni di crescita personale e professionale e l’opportunità di sperimentare forme di lavoro innovativo in una impresa sociale: presso la Bottega del mondo della tua città, appunto, e anche presso la redazione di Altreconomia. I progetti offrono un ampio numero di attività: laboratori didattici nelle scuole, promozione dei progetti di commercio equo in bottega e in fiere, organizzazione di eventi, attività di comunicazione e ad altre iniziative di economia solidale. Lato Altreconomia stiamo parlando anche dell’universo ricchissimo del giornalismo indipendente, dell’informazione libera e dell’editoria sociale. I posti disponibili in tutto il progetto sono 86 in totale. Ad Altreconomia sono due. Ecco i progetti a cui potrai candidarti: