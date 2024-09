Il collasso ecologico della laguna che si affaccia sul Mar Menor

In una calda mattina di inizio estate, Isabel Rubio passeggia lungo la spiaggia di Los Alcázares, una distesa sabbiosa affacciata sul Mar Menor, nel Sud-Est della Spagna. Il sole sparge un bagliore dorato, mentre l’aria porta con sé il profumo salmastro del mare. Rubio, un’insegnante di inglese in pensione sulla settantina, si toglie le scarpe e immerge i piedi nell’acqua, ricordando i giorni in cui lasciava che il sale rimanesse sulla pelle dopo una nuotata. “Era un rimedio naturale -ricorda con nostalgia-. Il sale e il mare alleviavano i miei dolori come nient’altro poteva fare”.

Oggi, Rubio non si concede più questo rituale terapeutico. Le acque della laguna, un tempo cristalline, sono ora torbide e soffocate dalle alghe. Mentre camminiamo lungo la spiaggia, indica cumuli di alghe in decomposizione lungo la riva, in attesa di essere rimossi. Anche da lontano, i cumuli emettono un odore pungente e sgradevole. “Questo posto era un paradiso -racconta Rubio-. È straziante vedere che