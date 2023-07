Altreconomia cerca una figura di grafico

Altreconomia sta cercando una figura di grafico junior per le attività della redazione e della casa editrice, con esperienza e formazione di base in ambito prevalentemente editoriale e di grafica.

L’assunzione a tempo parziale (20 ore settimanali), con prospettive di crescita e strutturazione nell’organico, inizierà lunedì 2 ottobre 2023. È richiesta la presenza in loco negli uffici di via Adriatico 2 a Milano (zona Niguarda), per una retribuzione mensile lorda di 1.300 euro.

Skill tecniche base richieste:

– utilizzo professionale di programmi di progettazione grafica: Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro;

– altre competenze utili (ma non indispensabili): web design (progettazione di wireframes, propotipazione), animazione digitale di elementi illustrati e/tipografici, illustrazione, montaggio video/foto.

Skill richieste:

– creatività e precisione, propensione al lavoro di gruppo, “spirito leggero”.

Il grafico affiancherà l’art director Laura Anicio e il gruppo di lavoro in tutta l’attività di grafica e comunicazione svolta in Altreconomia, ovvero:

– impaginazione della rivista mensile: impostazione delle pagine del mensile, ricerca iconografica, realizzazione infografiche, chiusura del file per la stampa;

– impaginazione dei libri della casa editrice, in tutte le sue collane -saggi, guide, manuali, storie-: ricerca iconografica per la copertina del libro, o per elementi interni alla pubblicazione, realizzazione di eventuali infografiche, chiusura del file per la stampa;

– creazione di nuovi layout, per eventuali nuove collane, progetti speciali o “restyling” di collane già esistenti;

– nuovi progetti editoriali in coordinamento con l’art director, l’editor e il direttore del mensile (dossier pensati per la diffusione online o altri eventuali prodotti editoriali);

– realizzazione del materiale di comunicazione online (social, etc.) e offline per promuovere i prodotti editoriali: grafiche per i social, newsletter, sito, app, gadget, espositori, cartoline, segnalibri etc.;

– realizzazione di materiali per stand ed eventi;

Altreconomia realizza diversi progetti di comunicazione per realtà del Terzo settore. È richiesto perciò che il grafico affianchi l’art director anche in questo tipo di attività:

– materiali online: grafiche per i social, banner o altre tipologie di materiali digitali, progettazione siti web;

– materiali offline: ad es. brochure, volantini, bilanci sociali, dossier, immagini coordinate (dal logo alla borsina), allestimento fiere, packaging;

Cerchiamo una figura che abbia il desiderio di confrontarsi con una realtà indipendente e stimolante, creativa, in continuo movimento e alla ricerca di un pubblico coerente e attento ai temi della sostenibilità, dei diritti, del consumo critico.

Per candidarsi alla posizione occorre inviare una email all’indirizzo lavoraconnoi@altreconomia.it allegando curriculum, portfolio e lettera di accompagnamento con motivazione, indicando precisamente nell’oggetto “Grafico_Altreconomia”.

La vacancy resterà aperta fino al 31 luglio 2023. I colloqui verranno effettuati di persona presso gli uffici di Altreconomia tra la seconda metà di agosto e la prima decade di settembre.