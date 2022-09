Altreconomia cerca una figura di editor

La casa editrice Altreconomia sta cercando una figura di editor per un incarico di collaborazione della durata di tre mesi tra fine ottobre 2022 e fine gennaio 2023. Cerchiamo una persona che abbia maturato esperienza nel campo librario (meglio se giornalista) e che sia in grado di:

– maneggiare tutti gli elementi dell’editing;

– gestire tempi di preparazione, chiusura e uscita del libro (con la collaborazione della promozione e del grafico);

– gestire rapporto con gli autori in fase di stesura indice / scrittura dei testi / revisione bozze / solleciti;

– coordinare la correzione di bozze;

È richiesta la conoscenza dell’utilizzo di strumenti per produzione editoriale/impaginazione quali Adobe InDesign, utilizzando (preferibilmente ma non esclusivamente) Mac.

Per l’incarico di collaborazione -che si svolgerà in strettissima relazione con la responsabile promozione/marketing, il grafico e la redazione, di stanza presso la sede di via Adriatico 2 a Milano- è previsto un ingaggio di 6.500 euro + Iva.

Per candidarsi alla posizione si può inviare una email a lavoraconnoi@altreconomia.it allegando il proprio curriculum e una lettera di accompagnamento con motivazione, indicando nell’oggetto “Editor_Altreconomia”.

La vacancy resterà aperta fino al 17 ottobre 2022. L’obiettivo è un ingaggio immediato.