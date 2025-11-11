Altreconomia
Interni / Intervista

Zaia, Stefani e la mutazione radicale del Veneto dei soldi e della spina indipendentista

© Ilse Orsel - Unsplash

Nel libro “Una rivolta. Orizzonti e confini del Nord-Est” Enrico Prevedello tratta la vicenda di alcuni indipendentisti veneti, in particolare quella di Luciano Franceschi, finito in carcere dopo un’incursione armata nella banca che non gli dava più credito per il suo caseificio in crisi. Senza pietismo o facile ironia, è uno sguardo prezioso per provare a capire un territorio che ha cambiato la pelle. Partendo da e arrivando a Borgoricco, il paese del candidato leghista

Nel Veneto del boom economico degli anni 90 agiva un gruppo di persone un po’ folli e un po’ visionarie che voleva l’indipendenza dall’Italia per resuscitare, dopo due secoli, il governo della Serenissima. Enrico Prevedello, nel libro “Una rivolta. Orizzonti e confini del Nord-Est" (Nottetempo, 2024), racconta -attraverso gli occhi del bambino e dell’adolescente che è stato- la storia tragica di uno di loro: Luciano Franceschi, finito in carcere dopo un’incursione armata nella banca che non gli concedeva più credito per il suo caseificio in crisi.

Sospendere la facile ironia e ascoltare la storia di questi “nostalgici” aiuta forse a capire qualcosa anche del Veneto -e del mondo- di oggi. Tanto più che Franceschi, come Giuseppe Segato, l’ideologo del gruppo, è nato e vissuto a Borgoricco, diecimila abitanti dell’Alta Padovana, lo stesso paese di Alberto Stefani, il leghista indicato come possibile erede di Luca Zaia alla guida della Regione. 

Prevedello, nelle prime pagine del li

