Zaia, Stefani e la mutazione radicale del Veneto dei soldi e della spina indipendentista

Nel Veneto del boom economico degli anni 90 agiva un gruppo di persone un po’ folli e un po’ visionarie che voleva l’indipendenza dall’Italia per resuscitare, dopo due secoli, il governo della Serenissima. Enrico Prevedello, nel libro “Una rivolta. Orizzonti e confini del Nord-Est" (Nottetempo, 2024), racconta -attraverso gli occhi del bambino e dell’adolescente che è stato- la storia tragica di uno di loro: Luciano Franceschi, finito in carcere dopo un’incursione armata nella banca che non gli concedeva più credito per il suo caseificio in crisi.

Sospendere la facile ironia e ascoltare la storia di questi “nostalgici” aiuta forse a capire qualcosa anche del Veneto -e del mondo- di oggi. Tanto più che Franceschi, come Giuseppe Segato, l’ideologo del gruppo, è nato e vissuto a Borgoricco, diecimila abitanti dell’Alta Padovana, lo stesso paese di Alberto Stefani, il leghista indicato come possibile erede di Luca Zaia alla guida della Regione.

