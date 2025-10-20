Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Inchiesta

Zaher Saleh. “Gaza, tornerò a filmare la tua rinascita”

di
La disperazione dei cittadini di Gaza dopo un bombardamento israeliano documentato da Zaher Saleh © Zaher Saleh

Nato e cresciuto a Gaza City, il fotoreporter ha sempre amato immortalare i paesaggi più belli della sua città. Dal 7 ottobre 2023 però tutto è cambiato: la sua macchina fotografica è diventata testimone ininterrotta del genocidio. A luglio è stato costretto a lasciare la Striscia dopo essere stato gravemente ferito mentre documentava l’attacco israeliano contro la chiesa cattolica di Gaza. Lo abbiamo intervistato

“È una sensazione strana. Mi mancano la mia famiglia, i miei amici, la mia casa. Ma la cosa più triste è non avere più con me la mia macchina fotografica”. È un fiume in piena, Zaher, nel parlare di Gaza. Lo sguardo fermo, gli occhi grandi e un sorriso che va e viene a seconda delle immagini che mostra sul suo telefono. Prima del 7 ottobre 2023, nei suoi scatti c’erano i tramonti colorati di Gaza City, la gente che si godeva la spiaggia, i bagni in mare, i giri a cavallo sulla riva. Degli ultimi due anni mostra foto di bambini feriti ammucchiati nello stesso letto all’ospedale di Shifa. Il silenzio e un sorriso strozzato accompagnano invece una foto con gli amici, immagini che in altri tempi sarebbero state scene di vita quotidiana, ma che oggi rappresentano una tragedia per troppi gazawi come lui. “Non c’è più nessuno di loro. Sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani”.

L'incontro con Zaher Wael Saleh avviene ad Amman. Il giornalista, fotografo e videomaker di 23 anni

