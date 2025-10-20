Diritti / Inchiesta
Zaher Saleh. “Gaza, tornerò a filmare la tua rinascita”
di Stefano Nanni —
Nato e cresciuto a Gaza City, il fotoreporter ha sempre amato immortalare i paesaggi più belli della sua città. Dal 7 ottobre 2023 però tutto è cambiato: la sua macchina fotografica è diventata testimone ininterrotta del genocidio. A luglio è stato costretto a lasciare la Striscia dopo essere stato gravemente ferito mentre documentava l’attacco israeliano contro la chiesa cattolica di Gaza. Lo abbiamo intervistato