Ambiente / Intervista
Yasuní libero dalle trivelle. Come vanno le cose in Ecuador a due anni dallo storico referendum
di Matteo Spini —
Il 20 agosto 2023 un’ampia maggioranza votava a favore della chiusura dei pozzi petroliferi in una porzione del Parco nazionale Yasuní, uno dei più ricchi in termini di biodiversità al mondo e in cui si trovano due popoli indigeni in isolamento volontario. Una lotta dal basso che è stata di ispirazione a livello globale. Ma il governo non rispetta ancora la volontà popolare, denuncia Fernando Muñoz, portavoce del collettivo YASunidos