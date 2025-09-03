Altreconomia
Ambiente / Intervista

Yasuní libero dalle trivelle. Come vanno le cose in Ecuador a due anni dallo storico referendum

di

Il 20 agosto 2023 un’ampia maggioranza votava a favore della chiusura dei pozzi petroliferi in una porzione del Parco nazionale Yasuní, uno dei più ricchi in termini di biodiversità al mondo e in cui si trovano due popoli indigeni in isolamento volontario. Una lotta dal basso che è stata di ispirazione a livello globale. Ma il governo non rispetta ancora la volontà popolare, denuncia Fernando Muñoz, portavoce del collettivo YASunidos

Sono passati due anni da quando il 20 agosto 2023 il popolo ecuadoriano ha scritto una pagina di storia: quella del referendum vincolante con il quale una maggioranza netta del 58,9% ha votato a favore della chiusura dei pozzi petroliferi in una porzione del Parco nazionale Yasuní, uno dei più ricchi in termini di biodiversità al mondo e in cui si trovano due popoli indigeni in isolamento volontario. È maturo il tempo per fare il punto della situazione insieme a Fernando Muñoz, portavoce del collettivo YASunidos che ha promosso quel referendum. 

Muñoz, com’è la situazione nello Yasuní a due anni dal referendum?
FM La situazione è complicata. Sapevamo che anche vincendo la consultazione e nonostante la Corte costituzionale avesse stabilito l’obbligo di chiusura dei 247 pozzi petroliferi entro un anno dai risultati, ottenere che lo Stato rispettasse la volontà popolare sarebbe stata un’altra battaglia. In campagna elettorale il presidente Daniel Noboa aveva promesso di rispettare la

Libri consigliati

