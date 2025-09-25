“War bond” emessi da Israele: dopo le proteste Bper se ne libera, senza far troppo rumore

“Abbiamo speso un sacco di soldi per questa guerra. Adesso dobbiamo valutare come dividerci la terra di Gaza con gli Stati Uniti”. Bezalel Smotrich, avvocato e ministro delle Finanze del Governo Netanyahu, lo ha ripetuto a metà settembre di quest’anno: la Striscia è un “potenziale affare immobiliare gigantesco” (“potential real estate ‘bonanza’”), l’opportunità si “ripaga da sola”, “i negoziati con gli americani sono già partiti” e, soprattutto, “la demolizione è fatta, ora è il tempo di costruire”.

Quando la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, dedica un intero rapporto all’economia dell’occupazione che in Palestina si è fatta “economia del genocidio” non lo fa per caso. Squarciare il velo degli interessi economici e fare i nomi delle più importanti multinazionali del Pianeta coinvolte (da BlackRock a Bnp Paribas, da Amazon ad Airbnb, da Microsoft a Caterpillar, da Leonardo a Veolia, da Lockheed Martin ad Alphabet, etc.) costa caro. Gli Stati Uniti l’hanno infatti “colpita al cuore” a inizio luglio imponendole sanzioni illegali e aberranti che -per l’ignavia della Commissione europea e del governo italiano- le impediscono, ad oggi, di fatto, persino di aprire un conto corrente nel Paese in cui è nata (si veda la conferenza che abbiamo svolto al Senato il 4 settembre, e poi il dibattito che abbiamo aperto con l’intervista ad Alessandro Messina e la “replica” di Martina Pignatti per conto di Banca Etica).

Smotrich dice che la (non) “guerra” è costata parecchio alle casse di Israele. Motivo per cui, dopo il 7 ottobre 2023, Tel Aviv ha emesso titoli di Stato al dichiarato scopo di raggranellare liquidità (anche) per l’idrovora militare, piazzando sul mercato i cosiddetti “War bond”. Ne abbiamo scritto a inizio anno dando conto dello studio curato dal centro di ricerca olandese Profundo -per conto delle Ong BankTrack e Pax- che mostrava il coinvolgimento di Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Bnp Paribas, JPMorgan Chase, Barclays, e poi di Vanguard, Pimco (Allianz) e altri. Compresa Bper banca, con 99 milioni di dollari investiti.

Dopo quell’articolo ci hanno contattato diversi correntisti indignati e si sono destati pure degli enti di previdenza (come l’Enpap). Messa un po’ all’angolo, la banca, dopo un silenzio assordante, ha tentato prima di sostenere che si trattasse di un falso e poi ha ammesso che sì, quei titoli in effetti li aveva ma erano in dote alla sua società di gestione del risparmio, Arca Fondi Sgr, pur controllata da Bper. A settembre abbiamo fatto un aggiornamento, interpellando le principali banche del nostro Paese: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediobanca, Fineco, Banco Bpm, Mediolanum, Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Credem. Nel portafoglio del vostro Gruppo (banche e Sgr controllate) sono presenti titoli obbligazionari emessi dallo Stato israeliano? Se sì, per quale ammontare? Intesa Sanpaolo ci ha risposto che “nei portafogli del Gruppo non sono presenti titoli di Stato emessi da Israele”, salvo aggiungere, senza quantificarla, “l’eccezione di posizioni irrilevanti e assolutamente in sottopeso rispetto al parametro di riferimento presenti in due portafogli gestiti a benchmark dalla Sgr del Gruppo”.

Unicredit, che come la gemella ha preferito avverbi e aggettivi rispetto ai numeri, ha fatto sapere che “detiene solamente una piccola esposizione acquisita prima degli eventi dell’8 ottobre 2023 (sic), la cui taglia è tuttavia trascurabile”. L’esposizione in titoli dello Stato di Israele di Banco Bpm al 30 giugno di quest’anno ammonta invece a 45 milioni di euro. E Bper? “Nel portafoglio di proprietà di Bper Banca e della Sgr controllata non sono presenti titoli obbligazionari emessi dallo Stato israeliano”, la replica. Ma come? Al 31 luglio 2025 (dati forniti da Profundo ad Altreconomia) risultano in capo al gruppo titoli di Israele emessi dopo il 7 ottobre 2023 per ben 195,8 milioni di euro. Hanno davvero venduto tutti quei titoli dopo il 31 luglio? Bper, dopo diversi solleciti, ha risposto semplicemente “sì”, senza una spiegazione, una presa di coscienza, una rivendicazione (eccetto un incontro svolto tra i vertici di Arca Sgr e i coordinamenti sindacali interni il 17 settembre scorso). Come se il “passo indietro” fosse un dettaglio sul quale tenere un profilo basso. Evidentemente l’autocritica è considerata un titolo spazzatura.

