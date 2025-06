Un’esperienza immersiva fa entrare nella quotidianità e nei luoghi della memoria di Gaza

"The Phoenix of Gaza XR" è un progetto di realtà estesa ideato da Naim Abourradi, dottorando in Media studies presso l'Università del Colorado-Boulder, e non cade nella trappola della spettacolarizzazione della distruzione. L’iniziativa nasce nel 2021, quando Abourradi -ricercatore palestinese che dal 2016 vive negli Stati Uniti- propone ad Ahlam Muhtaseb, docente di Media studies presso la California State University di San Bernardino, di sviluppare un progetto di ricerca volto a preservare e diffondere la memoria culturale e urbana di Gaza.

Alla base dell’idea c’è innanzitutto il desiderio di Abourradi di rivedere il suo Paese e, al contempo, mostrarne la ricchezza e la vitalità al maggior numero di persone possibile. I due accademici -coadiuvati dal team dell’X-Real Lab dell’università californiana- puntano a dare corpo a una precisa esigenza teorica e politica: decolonizzare la narrazione visiva della Palestina. “Per decenni i media tradizionali hanno rapprese