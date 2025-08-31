Undersec, la sicurezza portuale in mano a Israele. Il ruolo di Ravenna e dei partner

Emergono nuovi dettagli sul progetto europeo Undersec, finanziato con sei milioni di euro tramite fondi del programma quadro dell’Ue Horizon, e un team multidisciplinare di docenti universitari e giuristi europei -tra cui Hayal Akarsu, presidente dell’European association of social anthropologist, e i docenti Ruba Salih, Nicola Perugini, Triestino Mariniello, Eyal Weizman, Nimer Sultany, Luigi Daniele- chiede con forza all’Unione europea l’espulsione degli enti militari israeliani.

Il progetto Undersec -ottobre 2023-settembre 2026- riguarda infatti l’implementazione di tecnologie per la sicurezza marina e sottomarina nei porti. Coinvolge 22 enti di 10 Paesi europei oltre a Israele, che partecipa con il ministero della Difesa, il colosso militare Rafael Advanced System e l’Università di Tel Aviv. L’Italia partecipa con l’Autorità portuale di Ravenna, la fondazione Issnova di Napoli e un’azienda marchigiana, la Cnt Technologies.

Dopo aver scritto alla responsabile etica del progetto, il gruppo di esperti si è rivolto alla coordinatrice di Undersec, Sabine Trupp, che presiede l’organizzazione tedesca Fraunhofer e collabora strettamente con l’Università di Tel Aviv.

Trupp ha risposto in modo elusivo alle domande degli esperti invocando “una posizione di neutralità” del suo ente e di Undeserc.

“La neutralità non può essere invocata nel caso di partner che perpetrano gravi violazioni del diritto internazionale umanitario -spiegano Nicola Perugini, docente di diritto internazionale all’università di Edimburgo e Ruba Salih, antropologa italo palestinese, docente all’università di Bologna-. Horizon Europe ha sospeso tutta la cooperazione con le entità russe, ed è bastato un post su X del rettore di un’università turca per sospendere i fondi anche a questa. Qui invece si continuano a finanziare entità come Rafael e il ministero della Difesa israeliano, responsabili di crimini contro l’umanità e genocidio. Altro che neutralità, si tratta di un doppio standard gravissimo”.

Il Regolamento 2021/695 del Parlamento europeo impone il monitoraggio sui partner affinché rispettino i diritti umani. Dai project periodic reports di Undersec pubblicati nel sito dell’Unione europea, l’unica preoccupazione che traspare riguarda invece la fruibilità dei siti israeliani a causa del “contesto geopolitico”. La relazione tecnica aggiornata al 31 maggio 2025 (“periodic report-part B”) rassicura di come “le attività del ministero della Difesa, di Rafael e dell’Università di Tel Aviv non sono state influenzate (dai fatti di Gaza, ndr). Le strutture in Israele sono pienamente operative” così come “i voli da e per Israele”. Insomma, la collaborazione va avanti a ritmo serrato.

L’Autorità portuale di Ravenna ha fatto sapere in forma scritta ad Altreconomia che la sua partecipazione a Undersec è “finalizzata unicamente ad ospitare attività di test dai partner tecnici”, quando in realtà gli stessi report pubblici mostrano come il porto di Ravenna faccia parte del comitato di controllo, il Security advisory board (Sab), insieme al ministero della Difesa di Israele: è Alberto Squarzina, secondo i report, il funzionario responsabile della sicurezza portuale e delle autorizzazioni all’accesso al porto di Ravenna, che partecipa al Sab, insieme a Itay Almog, ufficiale a capo delle forze speciali antiterrorismo di Israele. Oltre a loro ci sono i rappresentanti dell’Autorità portuale di Lavrion (Grecia), della Guardia costiera greca (Hcg) e della marina militare del Portogallo. Compito del comitato è decidere i documenti da secretare secondo gli standard dell’European union classified information (Euci) e intraprendere ogni azione utile alla “sicurezza” del progetto. Degli oltre 28 rapporti previsti nei primi 20 mesi del progetto quelli pubblici sono appena sette. A presiedere il comitato è un consulente di Issnova, l’ammiraglio in pensione Radamanthys Fountoulakis.

Secondo l’Ethics summary report di Undersec “il progetto prevede attività che sollevano preoccupazioni in materia di sicurezza, tra cui la gestione di informazioni sensibili relative alla sicurezza portuale, tecnologie e protocolli di sicurezza. Un uso improprio delle informazioni del progetto potrebbe compromettere la sicurezza dei porti pilota”.

L’autorità portuale di Ravenna (così come gli altri “utilizzatori finali”) viene inoltre “addestrata” dall’Università di Tel Aviv all’uso delle tecnologie di sicurezza marina e sottomarina. Tra le varie tecnologie di punta, come si legge nel report tecnico, ci sono i modem acustici subacquei di Rafael (modello Broadlink). Modem che, secondo la stessa Rafael, sono stati “testati in battaglia” per scovare intrusi, e sono in dotazione alle forze speciali navali dell’esercito israeliano e alle “Special forces command boat”, le imbarcazioni militari d’assalto, che tra le altre cose hanno assaltato anche le navi umanitarie della Freedom Flotilla.

Rafael ha inoltre il compito di gestire i dati ottenuti dai sensori, processarli con algoritmi di intelligenza artificiale e individuare i bersagli.

A dicembre 2025 e a marzo, giugno e settembre 2026, si terranno sperimentazioni nei porti di Lavrion, Valencia e proprio Ravenna. Luoghi e date precisi però non sono noti. Questi esperimenti avranno una potenziale ricaduta negativa anche sull’ambiente. Il report del 2024 suggerisce infatti di monitorare e considerare “l’impatto sulla natura e sugli animali marini di sonar, luci e altoparlanti subacquei”. Anche “l’uso di sostanze simili a quelle illegali, pericolose o tossiche comporta rischi di contaminazione e dovranno essere condotte valutazioni del rischio per le dimostrazioni e le simulazioni che le coinvolgono”.

Ma non viene specificato chi controllerà, se sarà un ente indipendente, se le valutazioni saranno pubbliche o secretate, né quale informazione sarà data alla popolazione che vive vicino ai porti per potenziali rischi.

Nella relazione tecnica si legge poi di un “invio di simulanti a Rafael”, avvenuto nell’aprile 2025. I simulanti, come si legge nel project periodic report del marzo 2024, sono sostanze che mimano stupefacenti, esplosivi, materiali radioattivi. Ma in caso di “indisponibilità” si ricorre a “esplosivi reali a base di tritolo” e “sostanze radioattive reali”, più volte citati nei rapporti. Altreconomia ha chiesto ai coordinatori di Undersec di chiarire se sono stati spediti a Rafael anche esplosivi ma loro rassicurano che in tutto il progetto vengono usati solo simulanti innocui. Eppure gli esplosivi a base di tritolo sono citati nei documenti del progetto.

Le finalità militari emergono in modo evidente: “l’obiettivo è integrare le soluzioni Undersec nelle strategie di difesa dei confini europei, coinvolgendo il comando marittimo della Nato e il progetto Frontex” si precisa nei documenti. Nel giugno 2024 Undersec è stato presentato al centro addestramento Nato a Souda Bay in Grecia.

Intanto il 16 settembre di quest’anno nel porto di Ravenna è previsto il workshop “Undersec-Smaug”. Prima pubblico è stato poi rimosso dal sito. Alla richiesta di partecipare come stampa, la responsabile risponde di no: “l’evento è stato ristrutturato e si terrà come riunione interna riservata esclusivamente ai partner del consorzio”. A Ravenna si terrà perciò una riunione a porte chiuse con i partner israeliani, la stampa non è ammessa.

Sul tema dello stop ai fondi Horizon a Israele, proposto dalla Commissione europea e in attesa di votazione nel Consiglio europeo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha già annunciato la sua contrarietà, dicendo che è meglio “incidere attraverso le sanzioni ai coloni più violenti”. In realtà la proposta della Commissione riguarda solo una parte dei progetti Horizon, e non comprenderebbe comunque Undersec. Ma il team di esperti va avanti. “Porteremo le nostre richieste all’attenzione del coordinatore di Horizon Europe -conclude il professor Perugini- e valuteremo la possibilità di un ricorso legale per espellere gli enti israeliani dal progetto”.

