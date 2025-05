Una lotta che assorbe tutte le altre. Il commercio giusto visto dai giovani

Giorgia Dal Fabbro ha iniziato facendo volontariato durante la pandemia da Covid-19 nella bottega del commercio giusto della sua cittadina, Belluno. “Quando sono entrata in bottega mi sono resa conto che il commercio giusto cerca di cambiare il sistema capitalistico, migliorando la condizione delle donne e delle persone in situazione di vulnerabilità, per di più preservando le risorse del Pianeta. Prima non sapevo scegliere a quale di queste cause dedicare il mio impegno e il fair trade le sostiene tutte contemporaneamente. Allora io resto qui, mi sono detta, ed è quello che ho fatto”.

Giorgia è una delle dieci componenti (otto ragazze e due ragazzi) del “Laboratorio InnovAzione Altromercato (Lia)” che si definisce come “lo spazio giovanile di attivismo, riflessione e apprendimento dei temi di giustizia economica, sociale e climatica che attraversano il commercio giusto”. È stato creato in maniera spontanea e volontaria nel 2023, oltre che da Giorgia anche da Elena Carrea,