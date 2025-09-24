Un salario dignitoso per tutte e tutti: la Giornata mondiale della Clean clothes campaign

In vista della Giornata mondiale per il salario dignitoso (Living Wage Action Day), che il 25 settembre la Clean clothes campaign (Ccc) celebra per il secondo anno consecutivo, il coordinamento italiano della rete Abiti puliti traccia un filo rosso tra due lavoratrici del tessile: Asha dal Bangladesh e Roberta dall’Italia. Pur vivendo e lavorando a migliaia di chilometri di distanza, entrambe affrontano la stessa realtà: salari troppo bassi per assicurarsi una sana alimentazione, un’abitazione adeguata e un’istruzione per i propri figli.

Questa condizione rende necessaria la nuova “Roadmap per il salario dignitoso”, un aggiornamento della versione pubblicata nel 2013, che viene presentata proprio il 25. Rispondendo alle sfide emerse negli ultimi anni e al mutato contesto globale il documento pone al centro della proposta leggi chiare sul salario minimo, la tutela della libertà di associazione e di contrattazione collettiva e sistemi di protezione sociale solidi e accessibili.

La Clean clothes campaign è un network globale di oltre 220 organizzazioni fra società civile e mondo sindacale, il cui obiettivo è di sensibilizzare e mobilitare le persone a sostegno delle richieste di assistenza e solidarietà nei principali territori di produzione tessile. Per la sua ampiezza e rilevanza strategica, il coordinamento ritiene che questo settore possa avviare trasformazioni profonde. Collaborando direttamente con lavoratori e lavoratrici nelle fabbriche di 45 Paesi, opera per dare visibilità alle violazioni dei diritti umani e fare pressione sulle aziende attraverso campagne pubbliche e azioni mirate.

La giornata non è stata scelta a caso. In Bangladesh il 25 settembre 2013 oltre cento operaie tessili furono ferite mentre protestavano per l’aumento dei salari, pochi mesi dopo il tragico crollo a Dacca dell’edificio del Rana Plaza che causò la morte di 1.134 persone, tra i diversi negozi e le cinque fabbriche tessili che ospitava. La campagna ha scelto perciò questa data per ricordare la loro lotta e denunciare le ingiustizie del settore.

“La questione dei salari dignitosi è centrale per l’industria dell’abbigliamento, perché è collegata a molti altri aspetti con cui i lavoratori devono confrontarsi” spiega ad Altreconomia Anne Bienias, referente per il salario dignitoso di Ccc. “I bassi salari e il conseguente ricorso agli straordinari generano ulteriori problemi. Turni troppo lunghi affaticano i lavoratori con rischi per la salute. Inoltre alcune ricerche segnalano che le ore extra sono spesso le più pericolose, soprattutto per le donne, esposte a episodi di violenza di genere sia in fabbrica sia durante il rientro a casa la notte”.

Secondo la definizione del coordinamento, un salario dignitoso deve essere sufficiente a coprire i bisogni primari di un lavoratore o una lavoratrice e della sua famiglia o chi è a suo carico, inclusi alimentazione, alloggio, istruzione, cure mediche e igiene. Inoltre, deve prevedere una quota di risparmio per far fronte a eventuali emergenze. Questo aspetto è particolarmente cruciale nei Paesi produttori di abbigliamento, dove spesso manca un sistema di protezione sociale. Ogni volta che un governo stabilisce un livello di salario minimo dovrebbe soddisfare tutti questi criteri ma non è quasi mai così.

“Recentemente abbiamo calcolato che i lavoratori in ambito tessile in Sri Lanka guadagnano solo un ottavo di quello che dovrebbero”. E c’è un motivo per cui queste ingiustizie si perpetuano. “In Bangladesh e Cambogia quasi l’80% della popolazione è coinvolta in questo settore e la priorità principale per questi governi è attrarre investimenti mantenendo bassi i salari”. Ogni centesimo che i brand possono risparmiare fa una grande differenza quando si parla di distribuzioni su così larga scala e di conseguenza si crea una corsa al ribasso per i salari dei lavoratori, “La Cambogia ha annunciato il 17 settembre le nuove norme: per il 2026 sarà di 210 dollari (al mese, ndr). Ho vissuto lì per un po’ e posso testimoniare che non è assolutamente abbastanza per vivere”, continua Bienias.

Inoltre le trattative in queste economie emergenti sono fortemente influenzate da una manipolazione della rappresentanza: “i sindacati invitati a sedersi al tavolo delle trattative non sono indipendenti. Li chiamiamo ‘sindacati gialli’, il che significa che sono allineati con il governo o con i datori di lavoro”. E così alle operaie e agli operai non rimane nessuno strumento di rivendicazione dei diritti.

L’organizzazione sostiene che i marchi abbiano un’enorme responsabilità perché stanno scegliendo di trarre vantaggio dal fatto che è così facile sfruttare i lavoratori in certi Paesi. Per questo il consorzio ha anche sviluppato la piattaforma di monitoraggio Fashion Checker, realizzata con il supporto dell’Unione europea, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza nelle catene produttive della moda. Il progetto mette in luce le reali condizioni lavorative e i livelli salariali delle persone impiegate nella produzione, rendendo visibili dati spesso nascosti o ignorati.

Bienias spiega che quando si svolgono trattative sul salario minimo in un Paese, di solito il coordinamento chiede alle aziende di dichiarare pubblicamente di essere disposte ad accettare le richieste dei sindacati, in modo che il governo lo interpreti come un segnale che possono pagare un prezzo maggiore. “Purtroppo questo non accade spesso. Le aziende rispondono che se dovessero pagare un salario più alto, l’abbigliamento diventerebbe più costoso. Ma non è per forza così. Potrebbero anche ridurre il loro budget pubblicitario o scegliere di non produrre così tanto. I salari dei lavoratori non dovrebbero essere l’ultima priorità. È una scelta che i marchi si possono permettere”.

Problematiche di questo tipo non riguardano solo l’area del Sud-Est asiatico. “In Italia, la campagna assume un significato concreto e urgente: è fondamentale investire nella giusta transizione, puntando sul welfare e sui salari dignitosi, piuttosto che su spese militari e riarmo”, dichiara Deborah Lucchetti -coordinatrice di Abiti puliti, la sezione italiana del network-. “Non può esserci una transizione giusta senza garantire che tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori ricevano un salario che permetta loro di vivere con dignità. Le risorse pubbliche e private devono essere destinate a rafforzare i diritti, ridurre le disuguaglianze e costruire un sistema sociale più equo, capace di proteggere chi lavora ogni giorno. Come ribadiamo con il nostro slogan: ‘Living Wages for All, Not Wealth for a Few!’”.

L’obiettivo è costruire un’economia anche più eco-responsabile. Il salario dignitoso è un pilastro sia della giustizia sociale sia di quella climatica, perché garantisce ai lavoratori di non dover accettare condizioni dannose per sé e per l’ambiente.

Clean clothes campaign vuole ispirare lavoratrici e lavoratori a rivendicare la dignità salariale sancita dall’articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani. I brand e i distributori hanno non solo il potere ma anche il dovere di garantire retribuzioni adeguate in ogni fase della catena produttiva, perché solo attraverso questo impegno concreto possono davvero essere considerati attori responsabili.

© riproduzione riservata