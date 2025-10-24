Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Intervista

Un nuovo “Lessico palestinese” per resistere al linguaggio disumanizzante

di
Un ritratto di Alba Nabulsi, autrice di "Lessico palestinese" (le plurali, ottobre 2025)

L’attivista italo-palestinese Alba Nabulsi vuole scardinare le narrazioni mediatiche mainstream sul suo popolo, troppo poco raccontato come vittima di un genocidio pianificato e anzi spesso accostato agli animali. Riappropriandosi dei termini legati al corpo, nel suo nuovo libro vuole far sentire la viva voce dei conterranei della sua famiglia per ricostruire il loro mondo emotivo e personale, spesso silenziato

Per resistere e decolonizzare lo sguardo sulla Palestina, terra d’origine della sua famiglia, la ricercatrice e giornalista Alba Nabulsi pone al centro del suo libro dieci parole da ristudiare e risemantizzare. La sua opera "Lessico palestinese. Anatomia del genocidio a Gaza in dieci parole", pubblicata per Le plurali con la prefazione di Francesca Albanese, chiede al lettore di interrogarsi su come un vocabolo -ad esempio: “identità”- possa cambiare significato se utilizzato da una persona di Gaza o da una voce occidentale mainstream. Fonti giornalistiche e prospettiva personale si intrecciano contro l’oppressione e la cancellazione culturale: l’intervista di Altreconomia parte proprio da qui.

Come nasce "Lessico palestinese" e in quale contesto personale e politico ha preso forma?
AN Il libro nasce circa un anno fa, non senza difficoltà e battute d'arresto. L’elemento autobiografico s’intreccia in queste pagine con la narrazione

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /