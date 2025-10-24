Diritti / Intervista
Un nuovo “Lessico palestinese” per resistere al linguaggio disumanizzante
L’attivista italo-palestinese Alba Nabulsi vuole scardinare le narrazioni mediatiche mainstream sul suo popolo, troppo poco raccontato come vittima di un genocidio pianificato e anzi spesso accostato agli animali. Riappropriandosi dei termini legati al corpo, nel suo nuovo libro vuole far sentire la viva voce dei conterranei della sua famiglia per ricostruire il loro mondo emotivo e personale, spesso silenziato