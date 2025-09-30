Altreconomia
Diritti / I nostri libri

Un manuale per sopravvivere alla deriva repressiva del governo

Osservatorio repressione e Volere la Luna curano un glossario di resistenza civile a partire da temi decisivi del nostro tempo. Firme autorevoli analizzano come la democrazia, corrosa dal neoliberismo, si sta trasformando in Stato penale

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

Nei regimi autoritari e repressivi circolano sempre testi clandestini come testimonianza della voce che si ribella al potere, del pensiero che non può essere soppresso, della memoria che non si lascia cancellare.

Non siamo ancora arrivati a questo punto ma la tentazione del Governo Meloni è quella di costruire una società terrorizzata, ossessionata dal feticcio della sicurezza, in cui il principale compito del legislatore diventa creare nuovi reati, moltiplicare le sanzioni, riempire le prigioni. Il disegno di legge di conversione del “Decreto sulla sicurezza pubblica”, approvato in via definitiva durante l’estate, rappresenta un passo significativo in questa direzione.

Curato dall’Osservatorio repressione e Volere la Luna, questo “glossario per resistere alla repressione” è una dichiarazione contro un concetto di legalità che ha tradito i propri fondamenti democratici. Non è allarmismo ma l’analisi spietata di una trasformazione che sta corrodendo le democrazie occident

