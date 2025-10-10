Un invito a “casa”. La festa di Altreconomia: il 17 e 18 ottobre a Niguarda, Milano

La sera di venerdì 17 ottobre e tutta la giornata di sabato 18 Altreconomia festeggia la nuova “casa” con la sua comunità.

Appuntamento nel quartiere Niguarda di Milano, dove abbiamo sede e dove, soprattutto, abbiamo acquistato la redazione in cui da anni eravamo in affitto, anche grazie al sostegno delle tante e dei tanti che stanno contribuendo alla campagna “Altreconomia compra casa“.

Nel 2025 la nostra cooperativa ha infatti deciso di comprare l’immobile dove hanno sede gli uffici della redazione e il magazzino, e dove attualmente siamo in affitto dalla fine del 2018. È un passaggio storico e fondamentale per la patrimonializzazione di Altreconomia e il suo rafforzamento, presente e futuro. Le persone che hanno a cuore la cooperativa ci hanno sostenuto nei momenti più complicati. Lo spirito di questa nuova campagna, che ha già quasi raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva (5.000 “mattoni” da 10 euro l’uno), è ed è stato diverso: la campagna stessa è stata parte di una festa.

Ed ora dunque, il 17 e 18 ottobre, tra via Adriatico e via Grivola, diversi momenti di approfondimento e festa con: Pasolini, l’Anpi, la Palestina, il Restart party in occasione dell’International repair day, letture e giochi per bambini, cibo e musica con le Canta fino a dieci, e tanto altro.

Qui tutto il programma e, dove richiesto, i link per prenotarsi per alcuni eventi (la maggior parte sono a ingresso libero, fino ad esaurimento posti o, meglio, spazio). Scarica il volantino (in pdf).

Come si raggiunge il quartiere Niguarda di Milano? Con i mezzi pubblici: metro Bicocca (linea 5); oppure tram 4 da Piazzale Maciachini; autobus 42 dalla Stazione Centrale o 51 da Sesto FS. Ampi spazi per parcheggiare biciclette e, per le automobili, ampio parcheggio in via Maestri del Lavoro e dintorni.