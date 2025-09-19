Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Interni / Approfondimento

Un cittadino disonorevole. La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

di
Il 31 ottobre 1932 Benito Mussolini tenne un discorso a Monza durante l'inaugurazione del Monumento ai Caduti © Wiki Commons

Negli anni Venti del Novecento migliaia di Comuni italiani conferirono a Mussolini la cittadinanza onoraria, spesso sotto pressione e senza un reale consenso popolare. A distanza di un secolo la questione torna al centro del dibattito, tra revoche tardive, resistenze istituzionali e accuse di “cancel culture”. Ma fare i conti con la memoria storica non è un atto di rimozione, quanto una scelta di responsabilità democratica

A maggio di quest’anno il Consiglio comunale di Riccione ha votato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 4 novembre 1923. Secondo l’amministrazione del Comune romagnolo, la decisione “restituisce dignità e coerenza a un titolo che, per la sua natura, dovrebbe essere riservato a personalità che abbiano dato lustro alla città e si siano distinte per valori umanitari, civili e democratici”. A Riccione, come in altri Comuni che negli ultimi mesi hanno ritirato l’onorificenza a Mussolini -Anzio, Salò, Carpi-, il risultato della votazione ha acceso il dibattito politico: se le forze di maggioranza lo hanno accolto con soddisfazione, l’opposizione -in particolare i consiglieri di Fratelli d’Italia- l’ha definito “un atto ideologico” volto a “cancellare una fetta di storia”.

“Chi porta avanti posizioni di questo tipo, sostenendo che i conferimenti della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini fossero espressione della volontà popolare, mostra di avere poca c

