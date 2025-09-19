Interni / Approfondimento
Un cittadino disonorevole. La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini
di Alessio Giordano —
Negli anni Venti del Novecento migliaia di Comuni italiani conferirono a Mussolini la cittadinanza onoraria, spesso sotto pressione e senza un reale consenso popolare. A distanza di un secolo la questione torna al centro del dibattito, tra revoche tardive, resistenze istituzionali e accuse di “cancel culture”. Ma fare i conti con la memoria storica non è un atto di rimozione, quanto una scelta di responsabilità democratica