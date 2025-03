Un canale televisivo per rompere l’isolamento delle donne afghane

Diversificare non è un ragionamento economico né una scelta di marketing per la “Begum organization for women”. È l’unico modo che ha trovato per continuare a garantire l’accesso all’istruzione gratuita alle ragazze afghane con più di 12 anni, a cui i Talebani da settembre 2021 hanno proibito di andare a scuola.

“Per noi la priorità era quella di usare tutti i metodi, tutti i diversi modi possibili per raggiungere il nostro pubblico femminile e per mostrare loro che non sono sole”, racconta ad Altreconomia Hamida Aman, fondatrice della Ong che gestisce una piattaforma online chiamata “Begum academy”, un canale televisivo trasmesso via satellite da Parigi e fino ai primi di febbraio 2025 una stazione radio che i Talebani hanno deciso di sospendere.

Hamida Aman da più di vent’anni lavora nel mondo dei media e della comunicazione. È nata in Afghanistan nel 1973 ma all’età di otto anni la sua famiglia ha trovato rifugio in Svizzera, dove è cresciuta e ha st