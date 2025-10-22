Un altro disastro sanitario causato guerre, genocidi e assedi disumani

La scoperta degli antibiotici, usati estesamente solo dopo la Seconda guerra mondiale, è stata una vera panacea, consentendo di salvare la vita a centinaia di milioni di persone colpite da gravi infezioni; più o meno tutti ne abbiamo beneficiato, da piccoli o da adulti. Purtroppo nei decenni successivi l’utilizzo eccessivo o improprio di questi ritrovati, sia in medicina umana sia veterinaria, ha esercitato una pressione selettiva su molti batteri causa delle infezioni, favorendo la selezione di ceppi resistenti a uno o più medicinali, con conseguente perdita di efficacia di molti di questi farmaci. Il risultato è stato l’aumento del rischio infettivo nelle procedure medico chirurgiche complesse, creando anche difficoltà nel controllo delle infezioni comuni.

Se già adesso la antibiotico-resistenza di certi batteri (nel seguito abbreviata con Abr) è responsabile direttamente di oltre un milione di decessi all’anno su scala mondiale, si prevede che, in assenza di interventi urgenti e globali, nei prossimi decenni la situazione peggiori e già nel 2050 potrebbe divenire la prima causa di morte. Con un elevato consumo di antibiotici rispetto alla media europea, l’Italia è particolarmente colpita da questo fenomeno, che la pone ai primi posti per elevata prevalenza di ceppi batterici resistenti.

Raramente ci si pensa, ma anche le guerre giocano un ruolo nell’aumentare la Abr, come documentato da osservazioni e studi pubblicati su autorevoli riviste scientifiche e da associazioni umanitarie mediche operanti nelle zone di conflitto. Nel corso delle guerre si danneggiano e distruggono ospedali e altre infrastrutture sanitarie (contro la legge internazionale), ma anche le reti idriche e le fognature, rendendo precarie le condizioni igieniche, creando così un terreno fertile per la proliferazione batterica e la diffusione dei contagi.

Il tutto è aggravato dal sovraffollamento nei posti di medicazione e cura, se ancora funzionanti, o nelle dimore di fortuna, come ben vediamo, ad esempio, nella situazione della Striscia di Gaza, o del Sudan, della Repubblica Democratica del Congo, o del Myanmar.

Le ferite dovute ad armi da fuoco, esplosioni e altri traumi sono particolarmente suscettibili alle infezioni batteriche, ma la situazione peggiora per la carenza di strumenti diagnostici e di attrezzature medico chirurgiche, ciò che impedisce terapie accurate. Quando le ferite del soldato al fronte o del civile bombardato non sono immediatamente fatali, queste persone, se sono fortunate, otterranno aiuto medico e saranno evacuate lontano dall’area di battaglia, ricevendo vari trattamenti d’emergenza, anche con antibiotici, ma non è scontato che il ciclo di assunzione venga completato correttamente, per mancanza di sufficienti farmaci, o per interruzione dell’assunzione.

Nelle peggiori situazioni di guerra, gli interventi chirurgici si svolgono in condizioni di estrema emergenza e precarietà dopodiché il soggetto operato (e frequentemente portatore di microbi con Abr) viene rispedito in fretta tra gli altri degenti ricoverati o direttamente tra le persone sane, diffondendo quei batteri.

Nelle zone di guerra la sorveglianza sanitaria sulle malattie, come anche i programmi di salute pubblica, subiscono interruzioni, allargando i focolai di malattie infettive, accrescendo la Abr. C’è poi da considerare che i microbi non rimangono entro le aree di conflitto, ma rapidamente si diffondono, potendo diventare una minaccia per la salute di tutta la popolazione mondiale. In questo modo le crisi umanitarie locali diventano crisi sanitarie globali.

Ne consegue che tutti, a ogni livello di competenza e responsabilità, dobbiamo impegnarci per salvaguardare la salute umana, opponendosi alle guerre e finanziando adeguatamente il settore sanitario e la ricerca su nuovi antibiotici. Al momento attuale vediamo invece enormi risorse dedicate a programmi di riarmo che, a un’attenta analisi, appaiono esagerati e ingiustificati. Promuovere e mantenere la pace è precondizione per la salute di tutti.

Silvano Piffer è epidemiologo, già direttore dell’Osservatorio epidemiologico della Provincia autonoma di Trento. Mirco Elena è un fisico, divulgatore scientifico, membro del consiglio scientifico dell’Uspid e del consiglio direttivo della Scuola internazionale sul disarmo e la ricerca sui conflitti (Isodarco)

© riproduzione riservata