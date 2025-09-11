Altreconomia
Per un altro commercio agroalimentare: la nuova proposta de La Via Campesina

di
© Erik - Unsplash

Di fronte all’ennesimo fallimento dell’Organizzazione mondiale del commercio e a trent’anni dall’entrata in vigore dell’Accordo sull’agricoltura, il più grande movimento globale di piccoli contadini lancia un nuovo ambizioso progetto per cambiare l’agricoltura. Diritti umani, solidarietà tra Stati, Osservatori pubblici sui prezzi del cibo e i costi di produzione e tanto altro. I dazi di Trump sono parte del problema e non la soluzione

Nel pieno della guerra dei dazi scatenata dall'amministrazione Trump, La Via Campesina, il più grande movimento globale di piccoli contadini, lancia un nuovo ambizioso progetto per cambiare l'agricoltura.

L’Alternative framework for global trade in agriculture, infatti, è una proposta per regolare il commercio agroalimentare mondiale in modo radicalmente diverso da quanto accade oggi all’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Nella sua proposta La Via Campesina sostiene che il commercio agroalimentare mondiale debba fondarsi sulla sovranità alimentare, il rispetto dei diritti umani e la solidarietà fra Stati. Il movimento propone inoltre l’utilizzo di valute alternative al dollaro, la creazione di Osservatori pubblici sul prezzo del cibo e dei costi di produzione, il rafforzamento della produzione alimentare locale, anche e soprattutto in situazione di emergenza, e infine, ma non meno importante, la difesa delle risorse naturali.

Morgan Ody, contadina che fa pa

