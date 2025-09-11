Di fronte all’ennesimo fallimento dell’Organizzazione mondiale del commercio e a trent’anni dall’entrata in vigore dell’Accordo sull’agricoltura, il più grande movimento globale di piccoli contadini lancia un nuovo ambizioso progetto per cambiare l’agricoltura. Diritti umani, solidarietà tra Stati, Osservatori pubblici sui prezzi del cibo e i costi di produzione e tanto altro. I dazi di Trump sono parte del problema e non la soluzione