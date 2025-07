Traffico di armi Italia-Israele: aziende, banche e Dogane coinvolte

È una triangolazione finalizzata a continuare a rifornire Israele di materiale d’armamento sotto mentite spoglie quella che emerge dalle carte della Procura di Ravenna nell’indagine a carico dell’azienda lecchese Valforge Srl, intestataria del carico sequestrato nel porto romagnolo il 4 febbraio di quest’anno. La tesi dell’accusa è che l’azienda di Cortenova (LC) si sarebbe fatta da “tramite” per altre due aziende di Varese per evitare i controlli previsti dalla legge 185 del 1990 sull’export di armi.

Ricapitoliamo i fatti. A fine maggio 2024 il colosso militare israeliano Israel Military System (Imi Ltd) commissiona alla Valforge, specializzata in forgiati a uso civile, oltre 13 tonnellate di “lavori in ferro e fucinati”. Forgiati che secondo il ministero della Difesa, interpellato dai funzionari della Dogana di Ravenna, erano destinati a “cannoni per veicoli terrestri da combattimento”. Chi ha fabbricato materialmente i pezzi non è però la Valforge ma due società di Vares