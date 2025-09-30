Tra i saharawi che resistono alla prigionia

Ci sono popoli che vengono trasformati con la forza, privati della propria identità e libertà non per scelta ma per interessi altrui. È la logica del colonialismo, che in Occidente si era creduto di voler debellare ma che continua a restare identica a sé stessa. Lo si vede oggi con il genocidio in corso a Gaza. E lo si vede anche altrove, in luoghi meno noti e quasi mai raccontati, come nel Sahara occidentale, dove da cinquant’anni un intero popolo vive sotto occupazione nell’indifferenza generale.

Nei campi profughi saharawi del deserto algerino, grazie al sostegno dell’associazione Città Visibili di Campi Bisenzio (FI), è stato possibile provare a capire che cosa significhi vivere sospesi tra memoria, esilio e resistenza. Il lavoro fotografico si è ispirato ai “Prigioni” di Michelangelo: statue incompiute che sembrano tentare di liberarsi dal marmo che le imprigiona. Nei volti e nei corpi incontrati tra le wilaye (province) saharawi si riconosce la stessa tensione: un pop