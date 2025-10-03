Tra gli abitanti di Kinshasa, dove le alluvioni dell’estate non hanno lasciato scampo

“Abitiamo vicino al fiume Nd'jili e quando è straripato a causa delle forti piogge ha colpito il nostro quartiere. Nei casi migliori sono andate distrutte case, mobili, vestiti. In quelli peggiori ci sono state vittime”. Fuori da quella che una volta era la sua abitazione, Alain, 29 anni, mostra sul muro ormai ricoperto di muffa fin dove l’acqua è arrivata. All'interno della camera da letto il pavimento è ancora coperto da cinque centimetri d’acqua, i giocattoli della figlia galleggiano nella stanza. Così la sua famiglia è costretta a dormire per terra su materassini poggiati sul pavimento dell’unico altro ambiente domestico.

Non è l'unico caso: nella zona di Vallé Abattoir, nel quartiere di Masina III a Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, quasi tutte le abitazioni sono andate distrutte. Di fronte ad Alain un bambino di poco più di due anni è seduto in strada vicino ad alcune pentole, la casa dietro di lui è completamente inagibile.

Si potrebbe pensa