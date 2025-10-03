Diritti / Reportage
Tra gli abitanti di Kinshasa, dove le alluvioni dell’estate non hanno lasciato scampo
di Sara Cecchetti —
A metà giugno 2025 la capitale della Repubblica Democratica del Congo è stata colpita da un evento estremo che ha causato danni e vittime, in particolare nei quartieri più periferici. Il governo è immobile e gli sfollati sono stati costretti ad arrangiarsi, sopravvivendo in qualche modo. Nel frattempo sono aumentate le enclave esclusive, dove i ricchi si chiudono dentro alte mura, isolandosi dal resto della città