Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Reportage

Tra gli abitanti di Kinshasa, dove le alluvioni dell’estate non hanno lasciato scampo

di
Masina III, Kinshasa. In quasi tutte le vie della città sorgono mercati, forme di economia informale, che permettono ai kinois di guadagnare qualcosa per vivere © Sara Cecchetti

A metà giugno 2025 la capitale della Repubblica Democratica del Congo è stata colpita da un evento estremo che ha causato danni e vittime, in particolare nei quartieri più periferici. Il governo è immobile e gli sfollati sono stati costretti ad arrangiarsi, sopravvivendo in qualche modo. Nel frattempo sono aumentate le enclave esclusive, dove i ricchi si chiudono dentro alte mura, isolandosi dal resto della città

“Abitiamo vicino al fiume Nd'jili e quando è straripato a causa delle forti piogge ha colpito il nostro quartiere. Nei casi migliori sono andate distrutte case, mobili, vestiti. In quelli peggiori ci sono state vittime”. Fuori da quella che una volta era la sua abitazione, Alain, 29 anni, mostra sul muro ormai ricoperto di muffa fin dove l’acqua è arrivata. All'interno della camera da letto il pavimento è ancora coperto da cinque centimetri d’acqua, i giocattoli della figlia galleggiano nella stanza. Così la sua famiglia è costretta a dormire per terra su materassini poggiati sul pavimento dell’unico altro ambiente domestico.

Non è l'unico caso: nella zona di Vallé Abattoir, nel quartiere di Masina III a Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, quasi tutte le abitazioni sono andate distrutte. Di fronte ad Alain un bambino di poco più di due anni è seduto in strada vicino ad alcune pentole, la casa dietro di lui è completamente inagibile.

Si potrebbe pensa

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /