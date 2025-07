Tra cura e cultura, l’attività dell’unico ospedale psichiatrico del Gambia

Dalla strada principale che divide in due Sukuta, città gambiana venti chilometri a Ovest della capitale Banjul, un cartello invita a girare per raggiungere il “Tanka tanka hospital”. Lungo la via sterrata, però, le bianche mura dell’unico presidio psichiatrico del Paese si confondono con quelle delle abitazioni circostanti. Nessuna insegna o cartello. “Per ora è meglio così”, racconta Bakary Camara mentre sistema le scartoffie sulla sua scrivania. Da due anni è il direttore della struttura chiamata a sobbarcarsi la difficile sfida della presa in carico della salute mentale delle persone più fragili, che non è “solo” una questione sanitaria. “Lo stigma è molto forte nella nostra cultura e non solo per chi è in cura -racconta-. Quando esco dall’ospedale, spesso, le persone mi guardano con sospetto”.

La paura del giudizio altrui, e quindi l’esigenza di “nascondere” alla comunità chi ha patologie psichiatriche, è uno dei motivi per cui è difficile conoscere quante persone in Gambia nec