TotalEnergies denunciata in Francia per presunti crimini di guerra in Mozambico

La multinazionale fossile TotalEnergies è accusata di aver finanziato in modo diretto e sostenuto materialmente la cosiddetta Joint task force, reparto composto da forze armate mozambicane che tra luglio e settembre 2021 avrebbe arrestato, torturato e ucciso decine di civili nel sito di estrazione del gas di TotalEnergies denominato Mozambique Lng.

Lo European center for constitutional and human rights ha infatti presentato il 18 novembre di quest’anno in Francia una denuncia penale contro il colosso di gas e petrolio per complicità in crimini di guerra, tortura e sparizioni forzate.

Il progetto Mozambique Lng vede anche un pesante coinvolgimento italiano, dal momento che l’agenzia di credito all’esportazione SACE dovrebbe rilasciare una garanzia di 950 milioni di euro con cui coprire i prestiti per le operazioni di Saipem. Tra i prestiti coperti dall’assicuratore di Stato vi è quello rilasciato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e dal valore di 650 milioni di euro. “TotalEnergies sapeva che le forze armate mozambicane erano state accusate di sistematiche violazioni dei diritti umani, ma ha continuato a sostenerle con l’unico obiettivo di proteggere i propri impianti”, ha spiegato Clara Gonzales dell’Ecchr.

Il supporto finanziario di SACE e Cdp a Mozambique Lng era stato confermato dal Governo Meloni il 24 gennaio 2025 nella risposta fornita all’interpellanza presentata dal deputato Angelo Bonelli dell’Alleanza verdi e sinistra. Sulla base della dichiarazione dell’esecutivo è stato possibile ricostruire che già a gennaio 2024 SACE aveva giudicato favorevolmente l’emissione di una garanzia sui prestiti, senza aver svolto ulteriori valutazioni di natura ambientale e, soprattutto, sociale, dopo quelle effettuate a giugno 2017. L’assicuratore di Stato ha già supportato finanziariamente un altro progetto in Mozambico, con una garanzia di 700 milioni di euro: si tratta di Coral South Flng, progetto offshore di Eni. Il colosso fossile italiano risulta la multinazionale energetica occidentale più attiva ed esposta in Mozambico insieme a TotalEnergies. Sul sito di Mozambique Lng, inoltre, dovrebbe sorgere anche l’impianto Rovuma Lng di proprietà di Eni e della statunitense ExxonMobil.

La denuncia nei confronti della multinazionale francese è stata presentata al Procuratore nazionale antiterrorismo francese (Pnat), che ha anche il mandato di indagare sui crimini internazionali. La denuncia arriva proprio mentre TotalEnergies ha appena annunciato la revoca della “forza maggiore” dichiarata nell’aprile 2021 per Mozambique Lng (e quindi la ripresa del progetto), nonostante il persistere del conflitto, l’intensificarsi degli attacchi e la grave crisi umanitaria in atto nella regione. Il riavvio definitivo del progetto dipende tuttavia dall’accordo con il governo mozambicano sulla copertura dei costi aggiuntivi della struttura, pari a 4,5 miliardi di dollari.

La denuncia verte sul cosiddetto “massacro dei container”, avvenuto sul perimetro del sito che ospiterebbe l’infrastruttura. Queste accuse sono state riportate per la prima volta da Politico nel settembre 2024. Come segnalato anche nell’inchiesta curata dal giornalista indipendente Alex Perry e, successivamente, dal quotidiano francese Le Monde e da Source Material, basata su una richiesta di accesso agli atti inoltrata da ReCommon a Cdp, si è appreso che TotalEnergies aveva tutti gli elementi a disposizione per essere a conoscenza degli abusi commessi dai militari mozambicani già prima dell’estate del 2021.

Tra luglio e settembre 2021, a seguito di un attacco alla città di Palma da parte del gruppo armato Ahl al-Sunnah wa al Jamma’ah avvenuto nel marzo e nell’aprile dello stesso anno, l’esercito mozambicano, compresi i membri della citata Joint task force sostenuta di fatto da Total, avrebbe arbitrariamente detenuto decine di civili in container metallici situati all’ingresso dello stabilimento. Secondo quanto ricostruito dall’inchiesta, gli uomini -da 180 a 250- sono stati detenuti per tre mesi, privati dell’acqua, costretti alla fame, picchiati, soffocati, torturati, accoltellati e, infine, la maggior parte di loro è “scomparsa”. Solo 26 sono sopravvissuti e rilasciati solo nel settembre 2021. Mentre, sempre secondo quanto ricostruito dall’inchiesta, le donne sono state sottoposte a umiliazioni e ripetute violenze sessuali per uno o due giorni prima di essere liberate. La Joint task force è stata istituita con un memorandum del 2020 tra la filiale mozambicana di TotalEnergies e il governo mozambicano come unità di sicurezza dedicata alla protezione delle operazioni del progetto Mozambique Lng.

“I documenti che abbiamo ottenuto riguardanti questa vicenda ci portano a pensare che SACE e Cdp sapessero della criticità della situazione, ma hanno preferito rimanere tra gli sponsor finanziari del progetto, aggravando così la loro posizione -ha dichiarato Simone Ogno di ReCommon-. Riteniamo che, qualora TotalEnergies dovesse essere perseguita penalmente, anche le due istituzioni finanziarie pubbliche rischino concretamente un’incriminazione, e chiediamo che le forze politiche si attivino per fare luce sulla vicenda e che il supporto finanziario venga sospeso”.

