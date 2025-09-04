Terra e libertà, la lunga marcia di Matteo Amati

Matteo Amati nasce a Subiaco nel 1949. La sua biografia è il racconto di una militanza civile lunga una vita come obiettore di coscienza, animatore sociale, direttore della comunità di Capodarco, è tra i protagonisti delle lotte degli anni Settanta per l’occupazione delle terre e la nascita delle prime cooperative agricole e sociali.

Ha avuto ruoli di responsabilità negli enti locali: nel 1983 viene eletto nel Consiglio della Regione Lazio e nel 1995 è assessore alla Qualità della vita nella giunta Badaloni. Presidente della cooperativa Agricoltura Nuova, fondata nel 1977, oggi guida la cooperativa sociale agricola Consortium. Nel 2018 ha pubblicato per Viella il suo primo libro, “Animali abbandonati in pascoli abusivi. Un ’68 diverso”, un’autobiografia corale. La storia di Amati è un filo rosso che lega ribellione, responsabilità e coerenza. L’abbiamo intervistato per ripercorrere le tappe di questo percorso.

Amati la sua storia di attivismo inizia con la scelta di obiezione di coscienza? Come reagì alla chiamata alle armi?

MA No, non sono stato in carcere, ma ero ricercato. Quando arrivò la chiamata alle armi, comunicai la mia scelta di obiezione. Era la fine del 1970. Stavo per andare alle baracche, all’Acquedotto Felice, e nessuno si prese la briga di venirmi a cercare. Scrissi subito che volevo fare l’obiettore. Il prete mi disse: “Vieni a vivere qui”.

Che tipo di realtà era quella delle baracche dell’Acquedotto Felice? E come ha iniziato a viverci?

MA Quelle baracche si trovavano nella zona tra l’Appia e la Tuscolana, a Roma. Ho vissuto lì per un anno. Vivevo in una baracca con un prete, don Roberto Sardelli, amico di don Milani. Era una vecchia baracca che apparteneva a una prostituta. Lui aveva lasciato la parrocchia per vivere lì. Dormivamo separati: io in cucina, lui nella stanzetta. La mattina andavo a lavorare nei campi. C’erano orti vicino al quartiere Anagnina, dove oggi passa la metro A.

Come è entrato in contatto con don Sardelli e la comunità delle baracche?

MA L’ho conosciuto grazie a un altro prete, che mi disse: “Guarda, lui è stato amico di don Milani, lavora alle baracche”. Mi propose di unirmi a lui. Io ero già obiettore ed essendo cresciuto cattolico a Bagni di Tivoli accettai.

In che periodo siamo, e qual era il contesto politico attorno all’obiezione?

MA Siamo nei primi mesi del 1971. Io risultavo “renitente” alla leva. Allora il movimento nonviolento e gli obiettori di coscienza erano sostenuti soprattutto dal Partito radicale. Marco Pannella, che ne era il leader, sosteneva la linea secondo cui tutti gli obiettori dovevano consegnarsi. Alcuni lo fecero, tra cui Roberto Cicciomessere e altri militanti.

Di cosa si occupava quotidianamente? Com’era la vita lì, tra lavoro e relazioni con gli abitanti?

MA Lavoravo con un vecchio ortolano e con un prete operaio, in un’azienda agricola che aveva bisogno di manodopera. Già allora era difficile trovare lavoratori agricoli. Lavoravo mezza giornata, poi il pomeriggio facevamo scuola ai ragazzi delle baracche. Era un’esperienza dura ma intensa: niente acqua corrente, né elettricità, né fognature. Ma c’era tanta solidarietà. I baraccati si arrangiavano: molti erano muratori, altri facevano lavoretti. La corrente la prendevamo dai pali pubblici, l’acqua dall’acquedotto. Quando pioveva, l’acqua entrava ovunque.

Come mai poi decideste di lasciare Roma per trasferirvi a Pico?

MA Dopo l’approvazione della legge nel dicembre 1972, ci fu un momento di sospensione delle partenze per il militare. Così decidemmo di trasferirci sulle montagne di Pico, il paese nativo dello scrittore Tommaso Landolfi. Don Roberto ci propose il trasferimento e acquistammo un pezzo di terra.

Che tipo di vita conducevate a Pico? Con chi condivideva quell’esperienza?

MA All’inizio vivevamo in un ex pollaio di quattro metri per quattro e mezzo, senza nulla. Ero con un altro ragazzo, Roberto Di Pardo, anche lui obiettore. Don Roberto veniva nei fine settimana. Avevamo capre, galline, e ci costruimmo una casa con le nostre mani, senza macchinari, solo zappa, vanga e aratro. Roberto era molto rigoroso, ma lavorava duramente.

Le capitava anche di lavorare fuori dalla comunità? Quanto durò quell’esperienza?

MA Sì, a volte lavoravo nelle serre di Fondi, dove ci portava un caporale. Partivamo alle 4:30 del mattino. Poi iniziai a fare attività sindacale, ma ovviamente, appena davi fastidio, ti mandavano via. L’esperienza a Pico è durata quasi due anni, poi sono tornato a Roma per il servizio civile, nella primavera del 1974.

Dove ha svolto il servizio civile e in che contesto?

MA L’ho fatto nella Comunità di Capodarco, in una struttura a Statuario, sull’Appia. Eravamo una ventina di obiettori. Ci occupavamo della ristrutturazione dell’edificio e del lavoro con i disabili. Il Presidente era don Franco Monterubbianesi, una figura eccezionale.

Dopo il servizio civile si è impegnato nelle occupazioni delle terre. Come nacque quel movimento?

MA Dopo il servizio civile, diventai uno degli organizzatori del movimento per il recupero delle terre incolte e mal coltivate. Con il sindacato facemmo una mappatura delle terre pubbliche e alla fine decidemmo: “Basta chiedere, ora le occupiamo”. La prima occupazione fu a Castel di Decima, a Roma.

Com’è proseguita quell’iniziativa? Quali risultati avete ottenuto?

MA Nel Lazio ci furono circa cinquanta occupazioni che coinvolsero più di quattromila giovani, braccianti e contadini. In tutta Italia nacquero oltre 300 cooperative, con circa 50.000 giovani coinvolti. Ricordo ancora il caso assurdo a Matera: una cooperativa di giovani democristiani occupò terre comunali e fu denunciata dall’amministrazione Dc. Furono arrestati. Noi da Roma andammo a manifestare per liberarli. Paradossale: noi extraparlamentari a difendere giovani Dc.

Che ne è stato di quelle cooperative? E perché non c’è stato un ricambio generazionale?

MA Oggi ne restano una decina nel Lazio. Già allora, realtà come Agricoltura Nuova avevano una visione innovativa: attività agricole integrate, ristorazione, frutteti, ortaggi, allevamenti, ma anche cultura, asili nido, inclusione di ragazzi disabili. Il problema è stato il disinteresse delle istituzioni e la mancanza di una formazione adeguata. Un esempio positivo fu il sindaco Giulio Carlo Argan, che ci difese e organizzò l’unica conferenza sull’agricoltura mai fatta dal Comune di Roma.

Ha parlato spesso di energia collettiva, comunità, scelte radicali. Oggi c’è ancora spazio per quel tipo di esperienze?

MA L’interesse c’è ancora, soprattutto per l’agricoltura e la vita comunitaria. Ma manca un modo per incanalare quest’energia. Senza supporto, senza strutture, è difficile far durare le cose.

Ha avuto esperienze con il woofing o con giovani volontari nelle cooperative?

MA Sì. Con la Cooperativa di Rieti e con Agricoltura nuova abbiamo accolto per dieci anni giovani da tutto il mondo. Lavoravano nei campi la mattina, il pomeriggio facevamo incontri, momenti culturali. Ma era molto faticoso. Servono strutture e organizzazione.

Guardando al presente, che eredità pensa sia rimasta di quel percorso? E ha intenzione di continuare a occuparsene?

MA Abbiamo avuto grandi maestri: Capitini, Dolci, don Milani. Sono stati punti di riferimento e abbiamo avuto modo di lavorare direttamente con loro. Per me, la Comunità di Capodarco ha lasciato un segno. Alcune cooperative resistono, ma serve coinvolgere nuove generazioni, e riprendere anche temi che avevamo lasciato indietro, come il vegetarismo o il pacifismo. Ora sto chiudendo l’ultima esperienza con la cooperativa agricola a Rieti, e spero di avere più tempo per ricostruire una rete di associazioni e persone che vogliono rilanciare un’idea diversa di agricoltura e comunità. Un po’ come negli anni Settanta, quando portavamo ragazzi con disabilità nei luoghi più inaccessibili d’Italia, dalla Costa Smeralda alla Versilia, per denunciarne l’inaccessibilità, caricandoceli in braccio. Non dobbiamo arrenderci né assuefarci a questa situazione. C’è ancora tanto da fare.

