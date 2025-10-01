Teatro, giornalismo e cinema percorrono la “rotta balcanica”. È “Odissea minore”

“Odissea minore per un’educazione della frontiera” è uno spettacolo teatrale prodotto dal teatro Metastasio di Prato (diretto da Massimiliano Civica) e nato dall’incontro tra due attori/registi, Miriam Selima Fieno e Nicola Di Chio, il giornalista Christian Elia e la videomaker autrice di cinema e documentari Cecilia Fasciani; e soprattutto dalla combinazione e somma tra i loro sguardi e tra i linguaggi in cui ognuno di loro è specializzato. All’inizio di tutto c’era un tema e un’intenzione: “Quella di raccontare la generazione di cittadini europei che abbiamo lasciato educare dalla frontiera -racconta Christian Elia-. Parliamo di decine di migliaia di bambini che hanno passato anni sulla cosiddetta rotta balcanica, che sono arrivati in posti dove continuiamo a farli sentire stranieri e che oggi pongono delle domande ai loro genitori ma anche a tutti noi”.

La forma scelta per mettere insieme tutto questo è stata quella del teatro documentario, un genere poco conosciuto in Italia a cui da diversi anni Fieno e Di Chio stanno dedicando la loro sperimentazione artistica, ritagliandosi uno spazio riconosciuto in Europa. “Da tempo lavoriamo con queste genere che è molto ampio e include tante forme di spettacolo diverse -racconta Fieno-. È teatro, e lo si ritrova nel rito, nella scena, nelle prove, nell’utilizzo della macchina tecnica che permette di ridurre a un’ora e quaranta una storia di dieci anni, un’esperienza che noi abbiamo fatto sul campo, usando linguaggi diversi”. Ma è anche documentario: non solo perché i contributi video sono parte integrante della drammaturgia e dell’azione scenica ma anche e soprattutto perché alla base di tutto il progetto c’è la realtà e una lunga fase di studio. In questo caso il periodo di ricerca è durato due anni e ha previsto anche un viaggio attraverso il quale Fieno, Di Chio, Elia e Fasciani hanno avuto la possibilità di confrontarsi con una grande vastità di luoghi, di persone e di informazioni. Hanno infatti deciso di attraversare, dividendola in diverse tappe, la cosiddetta rotta balcanica ovvero il percorso migratorio che dalla Turchia porta, passando per i Balcani, verso l’Europa occidentale, toccando diversi Paesi come Grecia, Macedonia del Nord, Serbia, Croazia, Slovenia e Austria.

“È stato anche importante scoprire di avere lo stesso approccio, lo stesso metodo -sottolinea Elia- cioè quello di lasciarsi mettere in discussione da ciò che si va a verificare con i propri occhi, confrontando l’idea iniziale con la realtà che si trova sul campo e sviluppandola in base anche a quello che il campo insegna”. Ne abbiamo parlato con Miriam Selima Fieno, Nicola Di Chio e Christian Elia.

Elia, come è nata l’idea dello spettacolo?

CE Seguo in quanto giornalista la “rotta balcanica” da quando questa denominazione è diventata comune, ovvero a partire da quella che erroneamente viene chiamata la crisi dei rifugiati del 2015. Da quel momento, caratterizzato da un grande numero di persone che l’attraversavano e quindi da grande visibilità, la rotta non si è mai interrotta, è sempre e costantemente continuata e io sentivo la necessità di provare a parlare di un tema che non poteva essere un’inchiesta giornalistica classica perché i protagonisti sono i bambini. L’idea era quindi quella di provare a farlo in una chiave metaforica che però poi è diventata assolutamente reale nell’incontro durante il viaggio con alcuni minori, che potevano essere quelli come mille altri. La collaborazione con Miriam, Nicola e Cecilia è stata quindi fondamentale perché ha permesso a un pezzo di una storia enorme, che ha mille sfaccettature, mille chiavi di lettura possibile, di essere affrontato attraverso un linguaggio più profondo. E quindi questo spettacolo tiene insieme due livelli: le storie concrete, le vite in gioco sulla rotta in questo momento e tutte quelle che le hanno precedute. Ma soprattutto dallo spettacolo emerge il sistema che genera questa “educazione della frontiera”, quello delle nostre regole e del nostro doppio standard che tutela l’infanzia solo se è bianca ed europea e ha reso i confini una sorta di selezione naturale per accedere a un “club del privilegio”.

Perché avete scelto la forma del teatro documentario?

NDC Abbiamo deciso di dedicarci a questo genere nel momento in cui abbiamo messo in discussione il nostro essere teatranti e attori. Partivamo da un nostro fallimento e da un’esigenza che sentivamo in maniera forte, quella di assumerci una responsabilità nei confronti della contemporaneità. In quanto artisti abbiamo infatti la possibilità di andare sul palco e utilizzare le emozioni, le storie, il racconto per poter avvicinare lo spettatore ad alcune tematiche ma soprattutto per permettere a determinate persone di raccontarsi. E quindi abbiamo iniziato una serie di progetti seguendo questa modalità che unisce il linguaggio del cinema documentario al linguaggio del teatro e che ci permette di impiegare allo stesso tempo la forza della parola, dell’immagine, del video e della presenza viva del performer/testimone sulla scena.

In questa forma artistica, il genere di maggiore finzione, il teatro, si fonde quindi con il genere di minor finzione, il giornalismo, come è andato questo incontro?

CE Secondo me è andato molto bene, principalmente perché ci siamo incontrati intorno all’idea di giornalismo narrativo. Il giornalismo narrativo è giornalismo fino in fondo e non fa nessuno sconto alle sue regole, finalità e interesse sociale ma cerca di rubare ad altri linguaggi -che siano quelli del cinema, della letteratura, del teatro- la capacità di arrivare a un pubblico più ampio. Al centro c’è sempre il racconto della realtà che non ha bisogno di invenzioni ma che si può nutrire di codici diversi che possono portare a un maggior impatto e far arrivare certi temi a persone che non sarebbe possibile raggiungere con i formati classici del giornalismo.

MSF Noi lo dicevamo spesso a Christian durante la fase di ricerca, noi speravamo di portare più giornalismo dentro al teatro e lui, viceversa, più teatro dentro al giornalismo. Spingevamo verso una rappresentazione che aderisse alla realtà per una necessità, per una forma di rispetto nei confronti di questa enorme storia che incontravamo, della memoria che si incrociava al presente. Per noi era fondamentale restituire la realtà per quello che avevamo visto, per questo ce n’è tanta all’interno dello spettacolo che è più documentaristico di altri che abbiamo scritto. Ci sono le storie e ci sono dei personaggi che sono tutte le persone che abbiamo incontrato e che sono testimoni reali. E dunque il rito teatrale avviene però utilizzando la realtà come base su cui si costruisce poi tutto il racconto.

Durante lo spettacolo vi interrogate su quale sia il vostro ruolo nel raccontare questa storia. Quali riflessioni sono emerse?

MSF Ad esempio ci siamo posti mille volte il dubbio se fosse necessario che qualcuno che ha vissuto in prima persona la “rotta balcanica” ci autorizzasse, che fosse accanto a noi sul palco in modo che potessimo portare avanti il racconto insieme. Piano piano siamo però arrivati alla consapevolezza che anche quella di stare sul palco da soli e di provare a raccontare questa storia attraverso l’esperienza che avevamo fatto, era una questione di responsabilità.

NDC Per eccellenza il teatro è ripetizione. E lo diciamo anche espressamente sul palco: il teatro ti chiede di restare lì ogni sera e devi ripetere ancora ancora ancora. Durante il viaggio ci siamo chiesti ma chi siamo noi? come possiamo “costringere” questa persona a ripetere il suo dolore? Però possiamo prenderci la responsabilità in quanto artisti di essere tramite, di portare la sua storia a più persone possibili.

CE Secondo me questo passaggio dello spettacolo è fondamentale e tocca una questione molto importante cioè il costringere una persona a vivere sempre in un’unica dimensione, a restare sempre migrante o rifugiato. È anche un tema chiave di un sistema che per riconoscere un diritto costringe le persone a rivivere il loro trauma davanti a una commissione di sconosciuti a cui devono raccontare nel dettaglio il tipo di violenza che hanno subito. Quanto è deumanizzante tutto questo? Invece di accoglierle e proteggerle abbiamo basato il sistema sull’intensità e la ferocia del trauma che hanno subito da cui dipende o meno il diritto a una protezione. Quella parte dello spettacolo ci fa riflettere anche su come fino ad ora abbiamo raccontate le migrazioni, anche in buona fede. Io credo che siamo in un’epoca di auto racconto, lo diciamo nello spettacolo con estrema chiarezza e anche in questo tra di noi c’è stata una grande condivisione fin dall’inizio. Le persone si raccontano da sole, grazie ai social media le persone migranti possono parlare del loro viaggio come vogliono loro. Oggi un lavoro sulle migrazioni lo si fa soprattutto per ragionare su che cosa siamo diventati noi, allontanandoci dalla criminalizzazione e stigmatizzazione che ha animato tutto un certo mondo di imprenditoria della paura ma anche quella carità pelosa che per troppo tempo ha infantilizzato le persone migranti, caricando la narrazione di un sottotesto pietistico. Invece bisogna tornare al soggetto politico e a difendere il diritto di movimento. Quello che abbiamo tentato di fare è stato dunque cercare di raccontare un’Europa che in questi dieci anni è passata da continente commosso per un bimbo morto su una spiaggia alla totale indifferenza per decine di migliaia di esseri umani che muoiono ogni giorno sulla frontiera.

