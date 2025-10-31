Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Obiettivo / Approfondimento

Tagli mascherati alla sanità

di
© Marco Passaro / Fotogramma

Dal 2022 al 2025 il Fabbisogno sanitario nazionale (Fsn), ovvero le risorse finanziarie stanziate per la sanità tramite la legge di Bilancio, è cresciuto di 11,1 miliardi di euro in termini nominali ma è diminuito in relazione al Pil. Una riduzione che equivale a 13,1 miliardi di euro persi in tre anni in un Paese come l’Italia, dove la spesa sanitaria pubblica pro-capite è inferiore di 727 euro rispetto alla media degli Stati Ocse dell’Ue

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

 

La spesa sanitaria ovvero l’ammontare effettivo di denaro stanziato per la sanità per il 2024 è pari a circa 185 miliardi di euro. Di questi 137 rappresentano la quota pubblica (74,3% del totale) e 47 quella privata, di cui 41 miliardi sono out-of-pocket (22,3%) e sei miliardi (3,4%) la parte intermediata da fondi sanitari e assicurazioni. In totale l’86,7% della spesa privata è sostenuta direttamente dai cittadini, mentre solo il 13,3% è intermediata

 

© riproduzione riservata

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

286 - Lo Stato di abbandono / Novembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /