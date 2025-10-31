Tagli mascherati alla sanità

La spesa sanitaria ovvero l’ammontare effettivo di denaro stanziato per la sanità per il 2024 è pari a circa 185 miliardi di euro. Di questi 137 rappresentano la quota pubblica (74,3% del totale) e 47 quella privata, di cui 41 miliardi sono out-of-pocket (22,3%) e sei miliardi (3,4%) la parte intermediata da fondi sanitari e assicurazioni. In totale l’86,7% della spesa privata è sostenuta direttamente dai cittadini, mentre solo il 13,3% è intermediata

