Diritti / Opinioni

Sull'immigrazione il re è nudo e tutti lo vedranno

© Carlos N Cuatzo Meza - Unsplash

La gestione degli ingressi per lavoro è avvolta da una cappa ideologica. L’invecchiamento demografico presto presenterà il suo conto. E ci toccherà aprire gli occhi. La rubrica di Gianfranco Schiavone

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Nel comunicato stampa di Palazzo Chigi del 4 settembre 2025 sull’approvazione di un nuovo decreto legge relativo ai flussi di ingresso per lavoro si leggeva che “si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane (over 80)”.

Il testo del provvedimento prevedeva, attraverso una modifica dell’articolo 27 del Testo unico sull’immigrazione (quello relativo agli ingressi fuori quota), che per i lavori sopra indicati la logora programmazione degli ingressi per lavoro sarebbe finalmente giunta al capolinea: niente più tetti numerici e click-day, bensì assunzioni sulla base del bisogno reale del mercato del lavoro. Per contrasti interni al governo, precisamente con la Lega, il testo votato, con buona pace delle dichiarazioni ufficiali, è stato sostituito un mese dopo dal decreto legge 146 del 3 o

