Sulla proposta di legge israeliana per la pena di morte dei presunti “terroristi” palestinesi

Il 10 novembre il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura il disegno di legge noto come “Penal bill (amendment-death penalty for terrorists)” che mira a introdurre la pena di morte per i presunti “terroristi” palestinesi.

La votazione -passata con 39 a favore e 16 contro- avviene una settimana dopo il via libera della Commissione per la sicurezza nazionale per questa e un’analoga proposta di legge. La prima -oggetto della votazione alla Knesset-, fortemente voluta dal ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, è stata presentata nel 2023 da esponenti del partito di estrema destra Otzma Yehudit, mentre la seconda è stata avanzata quest’anno da alcuni deputati di Yisrael Beitenu.

Entrambi i provvedimenti prevedono che “un terrorista condannato per omicidio motivato da razzismo od ostilità verso una popolazione, e in circostanze in cui l’atto sia compiuto con l’intento di danneggiare lo Stato d’Israele e la rinascita nazionale del popolo ebraico nella sua ter