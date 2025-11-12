Esteri / Attualità
Sulla proposta di legge israeliana per la pena di morte dei presunti “terroristi” palestinesi
di Alessio Giordano —
Il Parlamento di Tel Aviv ha approvato in prima lettura il provvedimento sostenuto dal Governo Netanyahu. La misura solleva pesanti critiche per le pratiche discriminatorie e le violazioni del diritto internazionale. “È ora che la comunità internazionale metta in campo azioni concrete per fermare questa deriva”, spiega ad Altreconomia Salah Abdalatiy, direttore dell’International commission to support palestinians rights