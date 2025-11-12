Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Esteri / Attualità

Sulla proposta di legge israeliana per la pena di morte dei presunti “terroristi” palestinesi

di
© Matan Golan / IPA

Il Parlamento di Tel Aviv ha approvato in prima lettura il provvedimento sostenuto dal Governo Netanyahu. La misura solleva pesanti critiche per le pratiche discriminatorie e le violazioni del diritto internazionale. “È ora che la comunità internazionale metta in campo azioni concrete per fermare questa deriva”, spiega ad Altreconomia Salah Abdalatiy, direttore dell’International commission to support palestinians rights

Il 10 novembre il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura il disegno di legge noto come “Penal bill (amendment-death penalty for terrorists)” che mira a introdurre la pena di morte per i presunti “terroristi” palestinesi.

La votazione -passata con 39 a favore e 16 contro- avviene una settimana dopo il via libera della Commissione per la sicurezza nazionale per questa e un’analoga proposta di legge. La prima -oggetto della votazione alla Knesset-, fortemente voluta dal ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, è stata presentata nel 2023 da esponenti del partito di estrema destra Otzma Yehudit, mentre la seconda è stata avanzata quest’anno da alcuni deputati di Yisrael Beitenu. 

Entrambi i provvedimenti prevedono che “un terrorista condannato per omicidio motivato da razzismo od ostilità verso una popolazione, e in circostanze in cui l’atto sia compiuto con l’intento di danneggiare lo Stato d’Israele e la rinascita nazionale del popolo ebraico nella sua ter

