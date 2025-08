Lo scorso maggio durante l’edizione 2025 di “Caccia village” a Bastia Umbra (PG), una manifestazione annuale dedicata alla caccia e al suo indotto economico, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha promesso la riforma della legge 157 “entro breve”: ebbene siamo vicini.

Approvata con i voti di maggioranza e opposizione all’indomani del referendum “anticaccia” del 1990, che mancò di poco il quorum (votò il 43% degli aventi diritto), dal 1992 a oggi la legge 157 ha subìto diverse modifiche, molte delle quali nel segno di progressive attenuazioni delle tutele. Tuttavia questa volta i mutati rapporti di forze nella politica nazionale potrebbero permettere quello che fino ad oggi sembrava impensabile. Si prepara una deregulation, un’inedita libertà di sparare, superando paletti che parevano invalicabili.

La riforma della 157, per quanto abbia attirato finora poca attenzione mediatica e politica, è una delle “norme bandiera” della destra-destra di governo: un’occasione per dimostrare la propria risolutezza, la propria vocazione a tutelare l’industria delle armi e a trascurare, se non disprezzare, la “questione ambientale” per non dire dell’odiatissima “questione animale”.

Non porta il nome del ministro Lollobrigida, ma il Ddl 1552 proposto dai senatori Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Maurizio Gasparri e Giorgio Salvitti in discussione in questi giorni nelle commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato, è analogo a un testo che venne proposto dalla destra ad aprile 2024, poi bloccato dalla stessa maggioranza, forse perché ritenuto inopportuno. Quel testo tuttavia continuò a circolare e a riscuotere apprezzamenti fra associazioni venatorie, mondo agricolo e industria delle armi, soggetti che invocano un mitigamento delle restrizioni e che puntano alla creazione di un mercato economico più ampio attorno alla caccia.

Il Ddl propone di consentire la caccia durante la delicatissima migrazione pre-riproduttiva, in parchi e altre aree protette e persino nei centri abitati; si vogliono aumentare le specie cacciabili; si vuole permettere ai cacciatori di procurarsi richiami vivi personalmente attraverso la pratica dell’uccellagione; si vogliono coinvolgere agricoltori e semplici volontari nei delicati compiti di gestione della fauna, oggi prerogativa della polizia faunistica e degli enti preposti.

Inoltre le Regioni potranno decidere i periodi venatori con maggiore autonomia, senza avvalersi del preventivo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). I promotori giustificano la riduzione dei vincoli con argomenti che vanno dalla riduzione del numero dei cacciatori attivi (i danni per la fauna non sarebbero quindi troppo gravi), ad affermazioni sul ruolo svolto dai cacciatori nella “custodia della natura e della biodiversità”.

Le argomentazioni scientifiche a supporto dell’uccisione di specie protette però sono deboli e debolissimo è il nesso fra caccia libera ed efficienza delle imprese agricole. La domanda posta dalle associazioni ambientaliste e protezioniste che resta senza risposta è la seguente: che cosa c’entra la protezione della biodiversità con il permesso di cacciare specie già in pericolo di estinzione a livello europeo?

Danilo Selvaggi, presidente dell’associazione Lega italiana protezione uccelli (Lipu), invita a sollevare “il velo di Maya” che impedisce di vedere gli obiettivi reali di questo disegno di legge. Il fumo negli occhi, secondo Selvaggi, è la presunta protezione degli agricoltori dai danni procurati dagli animali selvatici. Selvaggi non nega i danni da fauna alle produzioni agricole: “Ci sono sempre stati e sempre ci saranno e per prevenirli esistono già numerosi strumenti come recinti e cani da pastore o i ristori. Ma la grande fiction dell’essere umano come bio-regolatore (così si è espresso recentemente il ministro Lollobrigida, ndr), la grande narrazione della natura che deve adattarsi alle attività umane, va demistificata: non è la fauna a essere invasiva, sono le attività umane ad aver riempito il territorio di strade, strutture, ferrovie, raccordi, abitati e coltivazioni. Così facendo prima o poi gli animali li incontriamo per forza, perché non abbiamo lasciato loro uno spazio a disposizione per vivere. Ma le carabine non risolvono il problema: è dal 2000 che si modifica la 157 nel senso del crescente ‘controllo faunistico’ e ciononostante gli agricoltori continuano a essere scontenti”.

Secondo Selvaggi il vero obiettivo dei cacciatori (e di chi li equipaggia) è rimuovere quattro punti della 157 del 1992 che da 33 anni tutelano la fauna invece della “libertà di cacciare”: il divieto di caccia a febbraio; quello di cattura di richiami vivi (fondamentali per la caccia agli uccelli da appostamento fisso); i limiti delle specie cacciabili e il divieto di caccia in parchi e altre zone protette (attualmente almeno il 30% del territorio dovrebbe teoricamente essere interdetto all’attività venatoria).

Il primo punto del nuovo Ddl è il più delicato e controverso: il prolungamento della stagione venatoria, appunto, nel mese di febbraio. Secondo la legge 157 del 1992 la fine della possibilità di cacciare doveva coincidere con l’inizio della fase della nidificazione e riproduzione, però a causa del cambiamento climatico le riproduzioni oggi sono anticipate e le migrazione prenuziali degli uccelli a febbraio sono già iniziate. Dopo aver svernato in Italia o in Africa, i migratori cominciano il viaggio verso il Nord Europa dove si riprodurranno: una fase biologicamente molto delicata per la conservazione delle specie, che la “Direttiva Uccelli” protegge con un rigoroso divieto di caccia. È contro questo che interviene il decreto promesso da Lollobrigida al suo elettorato, avendo a cuore gli interessi dei cosiddetti “migratoristi”, che sono la maggioranza dei cacciatori italiani.

Sebbene il Ddl in discussione si concentri su agevolazioni di cui godranno soprattutto i cacciatori di uccelli migratori, l’argomento più utilizzato per convincere della necessità di “allentare lacci e lacciuoli” della legge 157 del 1992, è quello dell’urgenza di contenere i danni della fauna selvatica all’agricoltura, perdite che non vengono negate da nessuno, nemmeno dalle associazioni ambientaliste e animaliste. Ma che nemmeno le iniziative più muscolari hanno potuto fermare, come ad esempio la legge Regionale 10 del 2016 della Toscana, voluta dall’assessore Marco Remaschi, per favorire come mai avvenuto prima la caccia agli ungulati (soprattutto cinghiali, accusati di danneggiare gravemente le colture). Anni più tardi è stata valutata come inefficace dalle stesse confederazioni agricole regionali.

Le associazioni degli agricoltori, tradizionalmente forti e vicine alla politica, hanno attuato negli ultimi anni una mossa “scacchistica” politicamente vincente, saldando gli interessi di antichi avversari: contadini e cacciatori si sono uniti nel segno dell’intenzione più nobile, la tutela della natura, dando vita a un “neo-ambientalismo” con una forte vocazione economica e imprenditoriale.

Questo avvicinamento era in atto da molti anni e nel tempo abbiamo assistito a un fiorire di associazioni come ad esempio la Fondazione uomo natura ambiente (Una), che ha come soci fondatori l’Università di Urbino Carlo Bo, la Federazione italiana della caccia, Arci caccia, Enalcaccia e il Comitato nazionale caccia e natura (Cncn), un’organizzazione che include rappresentanti di vari soggetti del “comparto Anpam”, cioè di aziende produttrici di armi e munizioni sportive e civili, e condivide con la Fondazione Una il presidente, Maurizio Zipponi, già sindacalista Fiom e parlamentare di Rifondazione comunista, poi passato a Italia dei Valori. Fra i partner operativi di Una figurano Federparchi e l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (CN). Un’altra realtà che interpreta questo nuovo interesse imprenditoriale intorno alla “natura” è Ab Agrivenatoria biodiversitalia, aderente a Coldiretti, che dichiara lo scopo di “valorizzare la proprietà fondiaria a fini ecologici e promuovere i vantaggi derivanti da un’attività sostenibile e moderna, sensibilizzando le nuove generazioni e avvicinandole a una visione integrata e sinergica dell’agricoltura, della natura e della caccia”.

Il legame fra mondo agricolo e mondo venatorio sembra molto appetibile elettoralmente parlando. Il ministro Lollobrigida poco prima delle elezioni politiche del 2022 si è rivolto alle telecamere dichiarando di ritenere la caccia un’attività nobile e di essere lui stesso un “pagatore di licenza, uno di quelli che contribuiscono, come tanti di voi, alla gestione del sistema, all’implementazione del ripopolamento faunistico”. E subito dopo, con decreto legge 173 del 2022, le competenze relative alla gestione della fauna selvatica sono passate dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (guidato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin) a quello dell’Agricoltura in modo che tali funzioni possano essere esercitate “in maniera efficace e coerente con quelle relative a un’adeguata gestione degli equilibri ecologici tra specie selvatiche, agricoltura e ambiente e dell’attività venatoria”. La saldatura è stata formalizzata, e Lollobrigida ha così oggi un controllo senza precedenti su mondi che non erano mai stati così affiatati.

Il rischio, in termini politici e culturali, è che si affermi questo “neo ambientalismo” volto a concentrare l’attenzione sulla fauna selvatica, considerandola dannosa per allevatori e agricoltori, distraendo lo sguardo da fattori ambientali, come il consumo di suolo o il riscaldamento globale, che incidono ben di più sull’andamento attuale e sul futuro del comparto agricolo. La fauna insomma viene intesa come moderno capro espiatorio per giustificare le difficoltà e la povertà di prospettive del comparto agricolo. Abbiamo visto attribuire alle nutrie le esondazioni avvenute in Romagna, un passaggio quasi comico ma rivelatore della tentazione di indicare soluzioni spicce a problemi molto complessi, legati alla gestione del territorio e a un sistema economico sempre più predatorio.

Marco Bignardi è un agricoltore toscano, uno sperimentatore che oggi anima il progetto di agricoltura sociale “Ortolani coraggiosi” producendo ortaggi di qualità con l’aiuto di ragazzi con autismo. Per anni è stato il presidente del Coordinamento toscano produttori biologici e sui danni della fauna selvatica ha ragionato con i membri del coordinamento, affrontando la complessità e anche le posizioni spesso contrapposte e conflittuali degli aderenti.

“Gli allevatori sono i più emotivamente ed economicamente coinvolti, temono i lupi perché le pecore sono il loro unico reddito, minacciato ogni notte da un predatore -dice-. Per contro gli agricoltori hanno avuto anche benefici dalla presenza del lupo, per esempio a Calci, in provincia di Pisa, sul monte Serra i cinghiali facevano tanti danni a muretti e oliveti, e oggi grazie al lupo, il loro predatore naturale, i danni si sono ridotti drasticamente”.

Bignardi ricorda la figura di Vinicio, un ottantenne che gli ha insegnato tutto e che usava il suo fucile solo per difendere il suo allevamento. “Non era il cacciatore con la jeep, armato di tutto punto che si affida alla tecnologia: era una persona con l’etica dell’attesa, dell’uno a uno, senza i cani a spaventare animali braccati e condannati a finire nella trappola. Questo tipo di caccia però è finita, il cittadino oggi deve portare a casa qualcosa per giustificare gli investimenti tecnologici della sua attività ludica”.

Arci caccia è intervenuta il 2 luglio 2025 con un comunicato stampa che ravvede nel disegno di legge della destra una “pericolosa apertura alla privatizzazione della caccia”. Per Arci caccia insomma il problema è tecnico-economico, più che ecologico e di sostanza. Anche questo è un segnale.

Il disagio viene da lontano: nel 2024 due figure autorevoli di Arci caccia hanno alzato le mani e deciso di lasciare. L’ex presidente Osvaldo Veneziano ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni da tutti gli organi dell’associazione attraverso una lettera molto dura: “Per trasformare il residuo brandello che anche noi, impropriamente, chiamiamo caccia (già in necrosi), in cultura e pratica della gestione faunistica, vedo una sola possibilità: gestione e prelievo conservativo, rispettosi di ‘principi scientifici di precauzione’, così da concorrere a garantire la biodiversità, il suo futuro e non il suo consumo”.

Una posizione inconciliabile con quella del deputato leghista Francesco Bruzzone, molto attivo nel sostegno al Ddl 1552, che rimarca sempre la necessità di creare un muro fra esercizio della caccia e controllo faunistico: “Prima di arrivare al controllo, bisogna assolutamente consentire di andare a caccia il più possibile, solo dopo possiamo apprestarci a fare i controllori”.

Anche Gabriele Sperandio si è dimesso dall’Ufficio di presidenza nazionale di Arci caccia e dalla carica di responsabile del comitato scientifico dichiarando di non condividere “un mondo demagogico, populista, che sta catapultando la caccia nell’annunciata fine”.

Nei decenni scorsi Arci caccia si era opposta alle proposte Onnis (2001/2002) e Orsi (2008) di stravolgimento della legge 157 e ai numerosi blitz pro-caccia delle commissioni di Camera e Senato, mettendo in primo piano le direttive a tutela della biodiversità e cercando una qualche forma di dialogo. Evidentemente stanno prevalendo altre istanze.

In un mondo lineare il Pd dovrebbe contrapporsi decisamente al Ddl in discussione: la protezione della fauna sancita dalla legge 157 è stato un passaggio di progresso e civiltà e adesso più che mai l’ambiente e la fauna sembrano avere bisogno di essere studiati e gestiti da istituzioni scientificamente bene attrezzate. Ma il Pd non riesce a esprimere una posizione di netta condanna a questo Ddl. Le difficoltà vengono ben spiegate in un pezzo firmato da Gianfranco Pellegrino e pubblicato giovedì 3 luglio 2025 sul quotidiano Domani intitolato “Schlein resista alle pressioni della lobby dei cacciatori”.

Circola infatti il testo di una lettera di cacciatori del Pd indirizzata a Elly Schlein che contiene le stesse argomentazioni portate dalla lobby venatoria e sta raccogliendo adesioni. Il testo è molto esplicito: “Cara segretaria, siamo anche noi a pieno titolo il Pd, e il Pd non può rappresentare istanze massimaliste, come sarebbero quelle degli oppositori del Ddl 1552”.

Si tratta di una sorta di “cerchio magico del piombo” presente anche nel Pd -sostiene Pellegrino- ma Schlein deve resistere, “per il futuro di un Paese in cui cambiamento climatico e il disegno di legge sulla caccia potrebbero saldarsi diventando un unico grande fattore di estinzione per numerose specie selvatiche”. Vedremo se durante l’iter parlamentare il Pd saprà ritrovare una posizione unitaria e politicamente rilevante. Secondo Pellegrino la mancanza di un baluardo a difesa della fauna selvatica rischia di avverare la profezia di Rachel Carson, l’autrice di “Primavera silenziosa”, pietra miliare della letteratura scientifica ambientalista (1962): potremmo avere primavere silenziose senza più il canto degli uccelli.

La caccia non è solo un passatempo, è anche un settore economico fiorente: secondo uno studio commissionato dalla Federazione italiana della caccia a Nomisma, il valore dell’attività venatoria è di circa 8,5 miliardi di euro. Oltre alla vendita di armi e munizioni l’indotto comprende anche la produzione di abbigliamento tecnico, accessori, buffetteria, attrezzature per la caccia, la gestione delle riserve di caccia, il turismo venatorio e i servizi correlati. Un articolo de il Post del 5 luglio scorso ha censito le spese accessorie di un cacciatore: abbigliamento specifico, accessori di vario genere per le armi, per i cacciatori e per i loro cani, strumenti che servono per macellare e scuoiare le carcasse degli animali uccisi, oltre a dispositivi elettronici come le fototrappole e i richiami per attirare gli uccelli. Ad esempio, l’articolo del Ddl che consente l’uso dei visori notturni -oggetti che costano centinaia di euro- favorisce chi li produce, stabilendo che possono essere usati.

Inoltre esistono aziende che danno la possibilità di cacciare su terreni privati, e il Ddl in discussione offre ai proprietari maggiori possibilità di guadagno perché rimuove il vincolo dell’assenza di lucro, permettendo di vendere la carne cacciata e di portare avanti altre attività economiche. Nell’articolo 15 poi si consente l’equiparazione delle licenze di caccia rilasciate dagli altri Paesi dell’Unione europea, favorendo di fatto il turismo venatorio: l’episodio di Donald Trump junior ripreso a febbraio 2024 in una zona tutelata di conservazione della laguna di Venezia dopo avere abbattuto una casarca (anatra di cui è proibita la caccia) potrebbe essere solo un assaggio del “neo-colonialismo” venatorio che verrà.

Il Wwf è stata la prima organizzazione a reagire al Ddl Malan/Lollobrigida lanciando una raccolta firme che nel giro di pochissimi giorni ha raggiunto il ragguardevole risultato di 73mila sottoscrizioni e che ha rappresentato anche un modo per far circolare rapidamente quello che l’associazione definisce il “Ddl ammazza-natura” che stravolge i principi della legge 157 del 1992 e calpesta l’articolo 9 della Costituzione italiana che tutela gli animali e la biodiversità.

Un gruppo di associazioni composto da Animalisti italiani, Ente nazionale protezione animali (Enpa), Lega abolizione caccia, Lndc Animal protection, Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) e Lav ha lanciato una legge di iniziativa popolare contro la caccia che deve raggiungere entro sei mesi le 50mila firme per passare all’esame del parlamento.

Il disegno di legge delle destre al governo, secondo Gianluca Felicetti, presidente Lav, va fermato anche perché si salda con altri provvedimenti come “il declassamento a livello europeo della tutela del lupo e degli orsi, che vede il lupo tornare nel mirino dopo 50 anni di protezione integrale, e la criminalizzazione del dissenso, visto che le destre vogliono impedire contestazioni e proteste da parte dei cittadini contro la caccia: questa legge prevede una sanzione specifica per chi oserà contestare i cacciatori, fino a 900 euro. Contro la cultura delle armi, contro la cultura del più forte, per dare possibilità di protestare contro chi fa violenza e uccide animali per divertimento -dice Felicetti- questa proposta di legge di iniziativa popolare sarà iscritta all’esame del senato tanto quanto il disegno di legge del governo, diventando uno dei modi per far valere quella stragrande maggioranza degli italiani che sappiamo essere sicuramente per l’abolizione della caccia ma ancora di più contro il disegno di legge ‘spara tutto’ del ministro Lollobrigida”.

Realizzato tra il 23 aprile e il 5 maggio su un campione selezionato di 1.200 soggetti maggiorenni, il sondaggio “Gli italiani e l’avifauna” commissionato da Lipu a Swg ha dato varie indicazioni interessanti, tra le quali il sentimento degli italiani sulla caccia: il 69% degli italiani ritiene che l’unica riforma possibile sia quella che aumenta le tutele per la natura, contro lo 0,9% che chiede un incremento della caccia. In sostanza il risultato è 70 a uno. Ma la politica sembra andare in direzione opposta.

